https://ria.ru/20220125/sobaka-1769388679.html

В Нижнем Новгороде участковый спас женщину от нападения бродячей собаки

В Нижнем Новгороде участковый спас женщину от нападения бродячей собаки - РИА Новости, 25.01.2022

В Нижнем Новгороде участковый спас женщину от нападения бродячей собаки

Участковый уполномоченный полиции в Нижнем Новгороде спас женщину от нападения собаки, выстрелив в агрессивное животное, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:34

2022-01-25T11:34

2022-01-25T11:37

происшествия

полиция

нижегородская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции в Нижнем Новгороде спас женщину от нападения собаки, выстрелив в агрессивное животное, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Двадцать четвертого января в дежурную часть отдела полиции №7 Управления МВД России по Нижнему Новгороду поступило сообщение о том, что по улице Высоковской бегает агрессивная собака."Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, где заметили животное, которое набрасывалось на прохожую. Участковый уполномоченный полиции применил служебное оружие в отношении животного, создающего угрозу людям. В результате собака получила огнестрельное ранение передней лапы. Женщине удалось избежать травм", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220124/sobaki-1769282764.html

нижегородская область

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происшествия, полиция, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижний новгород, россия