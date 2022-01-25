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В Нижнем Новгороде участковый спас женщину от нападения бродячей собаки
В Нижнем Новгороде участковый спас женщину от нападения бродячей собаки - РИА Новости, 25.01.2022
В Нижнем Новгороде участковый спас женщину от нападения бродячей собаки
Участковый уполномоченный полиции в Нижнем Новгороде спас женщину от нападения собаки, выстрелив в агрессивное животное, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:34
2022-01-25T11:34
2022-01-25T11:37
происшествия
полиция
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции в Нижнем Новгороде спас женщину от нападения собаки, выстрелив в агрессивное животное, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Двадцать четвертого января в дежурную часть отдела полиции №7 Управления МВД России по Нижнему Новгороду поступило сообщение о том, что по улице Высоковской бегает агрессивная собака."Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, где заметили животное, которое набрасывалось на прохожую. Участковый уполномоченный полиции применил служебное оружие в отношении животного, создающего угрозу людям. В результате собака получила огнестрельное ранение передней лапы. Женщине удалось избежать травм", - говорится в сообщении.
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происшествия, полиция, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижний новгород, россия
11:34 25.01.2022 (обновлено: 11:37 25.01.2022)
В Нижнем Новгороде участковый спас женщину от нападения бродячей собаки
Участковый спас женщину от нападения бродячей собаки в Нижнем Новгороде