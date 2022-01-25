В Бурятии запретили возвращать опасных собак на волю после отлова
В Бурятии запретили возвращать больших и опасных собак на волю после отлова
Собаки в вольере приюта для бездомных животных. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Власти Бурятии запретили возвращать на волю после отлова бродячих больших и опасных собак, сообщает пресс-служба правительства республики.
В воскресенье глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить идеи, как законодательно обезопасить людей от бродячих собак. За последнее время произошло уже несколько нападений бездомных собак на людей. Самым резонансным из них стало происшествие в селе Домна в Забайкалье, где в субботу животные загрызли семилетнюю девочку. В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ГД в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами подготовит изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей.
"Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об обеспечении защиты жизни и здоровья жителей республики от бродячих собак. Установлен запрет на возврат в прежние места обитания отловленных и поступивших в приюты животных без владельцев, включённых в перечень потенциально опасных собак, в том числе их метисов, а также животных без владельцев высотой в холке более 25 сантиметров", говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что перечень потенциально опасных собак утвержден Правительством РФ. Региональному минсельхозу поручено до 7 февраля привести в соответствие нормативно-правовые акты о деятельности приютов и порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев.
Сообщается, что глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова о внесении изменений в федеральный закон об отлове безнадзорных животных.