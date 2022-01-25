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https://ria.ru/20220125/smartfon-1769346112.html
Байден рассказал, кто помогает ему в проблемах со смартфоном
Байден рассказал, кто помогает ему в проблемах со смартфоном - РИА Новости, 25.01.2022
Байден рассказал, кто помогает ему в проблемах со смартфоном
Президент США Джо Байден рассказал, что проблемы со смартфоном ему помогает решить дочь. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T01:37
2022-01-25T01:37
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что проблемы со смартфоном ему помогает решить дочь.Байден на мероприятии, посвященном снижению цен, рассказывал, в частности, об усилиях в контексте электронных товаров. По словам президента США, некоторые крупнейшие производители смартфонов уже позволяют пользователям самим ремонтировать устройства, обеспечивая такие возможности."Не уверен, что я знаю, как это делать. Когда у меня любые проблемы с телефоном, я звоню своей дочери", - сказал Байден.Трансляцию мероприятия вел сайт Белого дома.
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в мире, сша, джо байден
01:37 25.01.2022
 
Байден рассказал, кто помогает ему в проблемах со смартфоном

Президент США Байден рассказал, что проблемы со смартфоном ему помогает решить дочь

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что проблемы со смартфоном ему помогает решить дочь.
Байден на мероприятии, посвященном снижению цен, рассказывал, в частности, об усилиях в контексте электронных товаров. По словам президента США, некоторые крупнейшие производители смартфонов уже позволяют пользователям самим ремонтировать устройства, обеспечивая такие возможности.
"Не уверен, что я знаю, как это делать. Когда у меня любые проблемы с телефоном, я звоню своей дочери", - сказал Байден.
Трансляцию мероприятия вел сайт Белого дома.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
01:11
Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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