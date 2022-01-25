https://ria.ru/20220125/smartfon-1769346112.html
Байден рассказал, кто помогает ему в проблемах со смартфоном
Байден рассказал, кто помогает ему в проблемах со смартфоном - РИА Новости, 25.01.2022
Байден рассказал, кто помогает ему в проблемах со смартфоном
Президент США Джо Байден рассказал, что проблемы со смартфоном ему помогает решить дочь. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T01:37
2022-01-25T01:37
2022-01-25T01:37
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что проблемы со смартфоном ему помогает решить дочь.Байден на мероприятии, посвященном снижению цен, рассказывал, в частности, об усилиях в контексте электронных товаров. По словам президента США, некоторые крупнейшие производители смартфонов уже позволяют пользователям самим ремонтировать устройства, обеспечивая такие возможности."Не уверен, что я знаю, как это делать. Когда у меня любые проблемы с телефоном, я звоню своей дочери", - сказал Байден.Трансляцию мероприятия вел сайт Белого дома.
https://ria.ru/20220125/videokonferentsiya-1769344873.html
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в мире, сша, джо байден
Байден рассказал, кто помогает ему в проблемах со смартфоном
Президент США Байден рассказал, что проблемы со смартфоном ему помогает решить дочь