https://ria.ru/20220125/smartfon-1769346112.html

Байден рассказал, кто помогает ему в проблемах со смартфоном

Байден рассказал, кто помогает ему в проблемах со смартфоном - РИА Новости, 25.01.2022

Байден рассказал, кто помогает ему в проблемах со смартфоном

Президент США Джо Байден рассказал, что проблемы со смартфоном ему помогает решить дочь. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T01:37

2022-01-25T01:37

2022-01-25T01:37

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что проблемы со смартфоном ему помогает решить дочь.Байден на мероприятии, посвященном снижению цен, рассказывал, в частности, об усилиях в контексте электронных товаров. По словам президента США, некоторые крупнейшие производители смартфонов уже позволяют пользователям самим ремонтировать устройства, обеспечивая такие возможности."Не уверен, что я знаю, как это делать. Когда у меня любые проблемы с телефоном, я звоню своей дочери", - сказал Байден.Трансляцию мероприятия вел сайт Белого дома.

https://ria.ru/20220125/videokonferentsiya-1769344873.html

сша

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден