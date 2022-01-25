https://ria.ru/20220125/sladosti-1769363850.html

Житель Ачинска вынес из магазина сладости на 40 тысяч рублей

Житель Ачинска вынес из магазина сладости на 40 тысяч рублей - РИА Новости, 25.01.2022

Житель Ачинска вынес из магазина сладости на 40 тысяч рублей

Полиция задержала в Ачинске рецидивиста - любителя сладостей, дважды пробравшегося в павильон с кондитерскими изделиями и вынесшего сладостей на 40 тысяч... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T09:29

2022-01-25T09:29

2022-01-25T09:29

происшествия

ачинск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 25 янв – РИА Новости. Полиция задержала в Ачинске рецидивиста - любителя сладостей, дважды пробравшегося в павильон с кондитерскими изделиями и вынесшего сладостей на 40 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Красноярскому краю.По данным пресс-службы, в дежурную часть полиции Ачинска обратился предприниматель и заявил, что неизвестный, повредив входную дверь, проник в павильон, откуда похитил кондитерские изделия на сумму около 40 тысяч рублей. На место выехали оперативная группа и кинолог с собакой. Собака уверенно взяла след и привела к сладкоежке."Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 21-летний ачинец. В ночное время, взяв с собой рюкзак и мешок, он проник в павильон и похитил с прилавка все, что смог унести. Однако, выгрузив в квартире похищенное, злоумышленник решил не останавливаться на достигнутом, вернуться на место преступления и взять еще больше сладостей", - сообщили в главке.Как отметили в ГУМВД, при обыске в квартире у сладкоежки полицейскими обнаружено и изъято похищенное. Он объяснил, что "брал себе, потому что любит".По данному факту за кражу возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220124/rassylka-1769232545.html

ачинск

красноярский край

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происшествия, ачинск, красноярский край