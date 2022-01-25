Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/sladosti-1769363850.html
Житель Ачинска вынес из магазина сладости на 40 тысяч рублей
Житель Ачинска вынес из магазина сладости на 40 тысяч рублей - РИА Новости, 25.01.2022
Житель Ачинска вынес из магазина сладости на 40 тысяч рублей
Полиция задержала в Ачинске рецидивиста - любителя сладостей, дважды пробравшегося в павильон с кондитерскими изделиями и вынесшего сладостей на 40 тысяч... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:29
2022-01-25T09:29
происшествия
ачинск
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
КРАСНОЯРСК, 25 янв – РИА Новости. Полиция задержала в Ачинске рецидивиста - любителя сладостей, дважды пробравшегося в павильон с кондитерскими изделиями и вынесшего сладостей на 40 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Красноярскому краю.По данным пресс-службы, в дежурную часть полиции Ачинска обратился предприниматель и заявил, что неизвестный, повредив входную дверь, проник в павильон, откуда похитил кондитерские изделия на сумму около 40 тысяч рублей. На место выехали оперативная группа и кинолог с собакой. Собака уверенно взяла след и привела к сладкоежке."Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 21-летний ачинец. В ночное время, взяв с собой рюкзак и мешок, он проник в павильон и похитил с прилавка все, что смог унести. Однако, выгрузив в квартире похищенное, злоумышленник решил не останавливаться на достигнутом, вернуться на место преступления и взять еще больше сладостей", - сообщили в главке.Как отметили в ГУМВД, при обыске в квартире у сладкоежки полицейскими обнаружено и изъято похищенное. Он объяснил, что "брал себе, потому что любит".По данному факту за кражу возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220124/rassylka-1769232545.html
ачинск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ачинск, красноярский край
09:29 25.01.2022
 
Житель Ачинска вынес из магазина сладости на 40 тысяч рублей

Полиция задержала жителя Ачинска, вынесшего из магазина сладости на 40 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 25 янв – РИА Новости. Полиция задержала в Ачинске рецидивиста - любителя сладостей, дважды пробравшегося в павильон с кондитерскими изделиями и вынесшего сладостей на 40 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Красноярскому краю.
По данным пресс-службы, в дежурную часть полиции Ачинска обратился предприниматель и заявил, что неизвестный, повредив входную дверь, проник в павильон, откуда похитил кондитерские изделия на сумму около 40 тысяч рублей. На место выехали оперативная группа и кинолог с собакой. Собака уверенно взяла след и привела к сладкоежке.
"Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 21-летний ачинец. В ночное время, взяв с собой рюкзак и мешок, он проник в павильон и похитил с прилавка все, что смог унести. Однако, выгрузив в квартире похищенное, злоумышленник решил не останавливаться на достигнутом, вернуться на место преступления и взять еще больше сладостей", - сообщили в главке.
Как отметили в ГУМВД, при обыске в квартире у сладкоежки полицейскими обнаружено и изъято похищенное. Он объяснил, что "брал себе, потому что любит".
По данному факту за кражу возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Задержание причастных к распространению ложных сообщений о минировании школ. Кадры СК РФ
24 января, 12:24
СК рассказал о красноярских школьниках, разославших письма о "минировании"
 
ПроисшествияАчинскКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния
"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки