https://ria.ru/20220125/sladosti-1769363850.html
Житель Ачинска вынес из магазина сладости на 40 тысяч рублей
Житель Ачинска вынес из магазина сладости на 40 тысяч рублей - РИА Новости, 25.01.2022
Житель Ачинска вынес из магазина сладости на 40 тысяч рублей
Полиция задержала в Ачинске рецидивиста - любителя сладостей, дважды пробравшегося в павильон с кондитерскими изделиями и вынесшего сладостей на 40 тысяч... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:29
2022-01-25T09:29
2022-01-25T09:29
происшествия
ачинск
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
КРАСНОЯРСК, 25 янв – РИА Новости. Полиция задержала в Ачинске рецидивиста - любителя сладостей, дважды пробравшегося в павильон с кондитерскими изделиями и вынесшего сладостей на 40 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Красноярскому краю.По данным пресс-службы, в дежурную часть полиции Ачинска обратился предприниматель и заявил, что неизвестный, повредив входную дверь, проник в павильон, откуда похитил кондитерские изделия на сумму около 40 тысяч рублей. На место выехали оперативная группа и кинолог с собакой. Собака уверенно взяла след и привела к сладкоежке."Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 21-летний ачинец. В ночное время, взяв с собой рюкзак и мешок, он проник в павильон и похитил с прилавка все, что смог унести. Однако, выгрузив в квартире похищенное, злоумышленник решил не останавливаться на достигнутом, вернуться на место преступления и взять еще больше сладостей", - сообщили в главке.Как отметили в ГУМВД, при обыске в квартире у сладкоежки полицейскими обнаружено и изъято похищенное. Он объяснил, что "брал себе, потому что любит".По данному факту за кражу возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220124/rassylka-1769232545.html
ачинск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ачинск, красноярский край
Житель Ачинска вынес из магазина сладости на 40 тысяч рублей
Полиция задержала жителя Ачинска, вынесшего из магазина сладости на 40 тысяч рублей
КРАСНОЯРСК, 25 янв – РИА Новости.
Полиция задержала в Ачинске рецидивиста - любителя сладостей, дважды пробравшегося в павильон с кондитерскими изделиями и вынесшего сладостей на 40 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Красноярскому краю
.
По данным пресс-службы, в дежурную часть полиции Ачинска
обратился предприниматель и заявил, что неизвестный, повредив входную дверь, проник в павильон, откуда похитил кондитерские изделия на сумму около 40 тысяч рублей. На место выехали оперативная группа и кинолог с собакой. Собака уверенно взяла след и привела к сладкоежке.
"Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 21-летний ачинец. В ночное время, взяв с собой рюкзак и мешок, он проник в павильон и похитил с прилавка все, что смог унести. Однако, выгрузив в квартире похищенное, злоумышленник решил не останавливаться на достигнутом, вернуться на место преступления и взять еще больше сладостей", - сообщили в главке.
Как отметили в ГУМВД, при обыске в квартире у сладкоежки полицейскими обнаружено и изъято похищенное. Он объяснил, что "брал себе, потому что любит".
По данному факту за кражу возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.