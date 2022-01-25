https://ria.ru/20220125/sizo-1769412918.html
В ОНК рассказали о состоянии арестованного замминистра Токарева
В ОНК рассказали о состоянии арестованного замминистра Токарева - РИА Новости, 25.01.2022
В ОНК рассказали о состоянии арестованного замминистра Токарева
Обвиняемый в мошенничестве замминистра транспорта России Владимир Токарев находится в СИЗО-4, на условия содержания не жалуется, но у него рассеянный склероз, и РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:03
2022-01-25T13:03
2022-01-25T13:17
происшествия
москва
владимир токарев
онк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768974998_0:0:808:454_1920x0_80_0_0_ec99b4bcf5c169757d426f853e1affd6.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве замминистра транспорта России Владимир Токарев находится в СИЗО-4, на условия содержания не жалуется, но у него рассеянный склероз, и это его беспокоит, рассказала РИА Новости член ОНК Москвы Ева Меркачева."Он в СИЗО-4. У него болезнь, с его слов, - рассеянный склероз, поэтому он переживает. Но в целом все нормально, на условия содержания не жалуется. Камера у него большая", - сообщила правозащитница.Токарев был задержан на прошлой неделе, в его кабинете и дома прошли обыски. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и грозит до 10 лет колонии.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, замминистра обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае.По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам. Как следует из оглашенных в суде материалов, ущерб превысил 523 миллиона рублей. Виновным себя чиновник не считает.Речь идет об участке имени Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект".
https://ria.ru/20220121/uscherb-1768836034.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768974998_0:29:636:506_1920x0_80_0_0_cd621a5fcc277289030d395bd8595f70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, владимир токарев, онк
13:03 25.01.2022 (обновлено: 13:17 25.01.2022)
В ОНК рассказали о состоянии арестованного замминистра Токарева
Член ОНК Меркачева: арестованный замглавы Минтранса Токарев не жалуется на условия в СИЗО
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве замминистра транспорта России Владимир Токарев находится в СИЗО-4, на условия содержания не жалуется, но у него рассеянный склероз, и это его беспокоит, рассказала РИА Новости член ОНК Москвы Ева Меркачева.
"Он в СИЗО-4. У него болезнь, с его слов, - рассеянный склероз, поэтому он переживает. Но в целом все нормально, на условия содержания не жалуется. Камера у него большая", - сообщила правозащитница.
Токарев был задержан на прошлой неделе, в его кабинете и дома прошли обыски. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и грозит до 10 лет колонии.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, замминистра обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае
.
По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам. Как следует из оглашенных в суде материалов, ущерб превысил 523 миллиона рублей. Виновным себя чиновник не считает.
Речь идет об участке имени Максима Горького – Котельниково
– Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект".