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В ОНК рассказали о состоянии арестованного замминистра Токарева
В ОНК рассказали о состоянии арестованного замминистра Токарева - РИА Новости, 25.01.2022
В ОНК рассказали о состоянии арестованного замминистра Токарева
Обвиняемый в мошенничестве замминистра транспорта России Владимир Токарев находится в СИЗО-4, на условия содержания не жалуется, но у него рассеянный склероз, и РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:03
2022-01-25T13:17
происшествия
москва
владимир токарев
онк
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве замминистра транспорта России Владимир Токарев находится в СИЗО-4, на условия содержания не жалуется, но у него рассеянный склероз, и это его беспокоит, рассказала РИА Новости член ОНК Москвы Ева Меркачева."Он в СИЗО-4. У него болезнь, с его слов, - рассеянный склероз, поэтому он переживает. Но в целом все нормально, на условия содержания не жалуется. Камера у него большая", - сообщила правозащитница.Токарев был задержан на прошлой неделе, в его кабинете и дома прошли обыски. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и грозит до 10 лет колонии.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, замминистра обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае.По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам. Как следует из оглашенных в суде материалов, ущерб превысил 523 миллиона рублей. Виновным себя чиновник не считает.Речь идет об участке имени Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект".
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происшествия, москва, владимир токарев, онк
13:03 25.01.2022 (обновлено: 13:17 25.01.2022)
 
В ОНК рассказали о состоянии арестованного замминистра Токарева

Член ОНК Меркачева: арестованный замглавы Минтранса Токарев не жалуется на условия в СИЗО

© РИА Новости / Пресс-служба Хорошевского суда / Перейти в фотобанкЗаместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев в зале Хорошевского суда Москвы (скриншот видео)
Заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев в зале Хорошевского суда Москвы (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Хорошевского суда
Перейти в фотобанк
Заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев в зале Хорошевского суда Москвы (скриншот видео). Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве замминистра транспорта России Владимир Токарев находится в СИЗО-4, на условия содержания не жалуется, но у него рассеянный склероз, и это его беспокоит, рассказала РИА Новости член ОНК Москвы Ева Меркачева.
"Он в СИЗО-4. У него болезнь, с его слов, - рассеянный склероз, поэтому он переживает. Но в целом все нормально, на условия содержания не жалуется. Камера у него большая", - сообщила правозащитница.
Токарев был задержан на прошлой неделе, в его кабинете и дома прошли обыски. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и грозит до 10 лет колонии.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, замминистра обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае.
По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам. Как следует из оглашенных в суде материалов, ущерб превысил 523 миллиона рублей. Виновным себя чиновник не считает.
Речь идет об участке имени Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект".
Владимир Токарев - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 03:04
Источник: выявленный ущерб по делу Токарева превысил 500 миллионов рублей
 
ПроисшествияМоскваВладимир ТокаревОНК
 
 
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