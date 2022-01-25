https://ria.ru/20220125/sizo-1769412918.html

В ОНК рассказали о состоянии арестованного замминистра Токарева

В ОНК рассказали о состоянии арестованного замминистра Токарева - РИА Новости, 25.01.2022

В ОНК рассказали о состоянии арестованного замминистра Токарева

Обвиняемый в мошенничестве замминистра транспорта России Владимир Токарев находится в СИЗО-4, на условия содержания не жалуется, но у него рассеянный склероз, и РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:03

2022-01-25T13:03

2022-01-25T13:17

происшествия

москва

владимир токарев

онк

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве замминистра транспорта России Владимир Токарев находится в СИЗО-4, на условия содержания не жалуется, но у него рассеянный склероз, и это его беспокоит, рассказала РИА Новости член ОНК Москвы Ева Меркачева."Он в СИЗО-4. У него болезнь, с его слов, - рассеянный склероз, поэтому он переживает. Но в целом все нормально, на условия содержания не жалуется. Камера у него большая", - сообщила правозащитница.Токарев был задержан на прошлой неделе, в его кабинете и дома прошли обыски. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и грозит до 10 лет колонии.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, замминистра обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае.По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам. Как следует из оглашенных в суде материалов, ущерб превысил 523 миллиона рублей. Виновным себя чиновник не считает.Речь идет об участке имени Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект".

https://ria.ru/20220121/uscherb-1768836034.html

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происшествия, москва, владимир токарев, онк