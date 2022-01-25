Аналитики рассказали, сколько "живут" sim-карты
Аналитик Муртазин заявил, что sim-карты "живут" минимум три года
Сим-карты
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Срок службы sim-карты в среднем составляет три-четыре года, необходимости менять их для профилактики нет, рассказали агентству эксперты.
"Если это физическая sim-карта, не e-sim, ее контакты могут изнашиваться, становиться неплотными. И в этом случае ее просто надо заменять. Обычно sim-карты живут минимум три года, это срок их службы", - сказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review Эльдар Муртазин.
Он отметил, что если при смене телефона пользователь замечает, что связь стала хуже, как правило, это может означать, что контакт теряется и тогда проблему решает замена sim-карты.
"Менять ее (sim-карту - ред.) просто так смысла нет. Если в далеком прошлом действительно нужно было поменять sim-карту, чтобы помимо сетей 2G и 3G подключаться к LTE, был такой небольшой период, то сегодня нет ни одной причины, по которой вам надо внезапно пойти и сменить ее", - рассказал руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.
Эксперт также отметил, что в том случае, если sim-карта переслала функционировать, у абонента пропадет сигнал на мобильном телефоне. В этом случае в первую очередь необходимо перезагрузить само устройство, затем можно попробовать извлечь и вставить sim-карту обратно. Если и это не помогло - стоит просто дойти с паспортом до ближайшего салона связи и получить новую sim-карту.
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