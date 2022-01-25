https://ria.ru/20220125/sim-karty-1769349062.html

Аналитики рассказали, сколько "живут" sim-карты

Аналитики рассказали, сколько "живут" sim-карты - РИА Новости, 25.01.2022

Аналитики рассказали, сколько "живут" sim-карты

Срок службы sim-карты в среднем составляет три-четыре года, необходимости менять их для профилактики нет, рассказали агентству эксперты. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T03:51

2022-01-25T03:51

2022-01-25T03:51

общество

технологии

эльдар муртазин

mobile research group

сергей половников

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Срок службы sim-карты в среднем составляет три-четыре года, необходимости менять их для профилактики нет, рассказали агентству эксперты."Если это физическая sim-карта, не e-sim, ее контакты могут изнашиваться, становиться неплотными. И в этом случае ее просто надо заменять. Обычно sim-карты живут минимум три года, это срок их службы", - сказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review Эльдар Муртазин.Он отметил, что если при смене телефона пользователь замечает, что связь стала хуже, как правило, это может означать, что контакт теряется и тогда проблему решает замена sim-карты."Менять ее (sim-карту - ред.) просто так смысла нет. Если в далеком прошлом действительно нужно было поменять sim-карту, чтобы помимо сетей 2G и 3G подключаться к LTE, был такой небольшой период, то сегодня нет ни одной причины, по которой вам надо внезапно пойти и сменить ее", - рассказал руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.Эксперт также отметил, что в том случае, если sim-карта переслала функционировать, у абонента пропадет сигнал на мобильном телефоне. В этом случае в первую очередь необходимо перезагрузить само устройство, затем можно попробовать извлечь и вставить sim-карту обратно. Если и это не помогло - стоит просто дойти с паспортом до ближайшего салона связи и получить новую sim-карту.

https://ria.ru/20220120/smartfon-1768649485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, эльдар муртазин, mobile research group, сергей половников