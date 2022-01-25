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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220125/shvets-1769432134.html
Суд решил заблокировать клип Алены Швец за пропаганду гомосексуализма
Суд решил заблокировать клип Алены Швец за пропаганду гомосексуализма - РИА Новости, 25.01.2022
Суд решил заблокировать клип Алены Швец за пропаганду гомосексуализма
Фрунзенский районный суд Саратова решил заблокировать доступ в России к видео певицы Алены Швец на трек "Две девочки", размещенному на YouTube. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:39
2022-01-25T14:39
культура
саратов
саратовская область
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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САРАТОВ, 25 янв — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова решил заблокировать доступ в России к видео певицы Алены Швец на трек "Две девочки", размещенному на YouTube.Прокуратура Фрунзенского района в ходе мониторинга в интернете выявила страницу на официальном канале Алены Швец в YouTube с информацией, "явно пропагандирующей нетрадиционные (однополые) сексуальные отношения". По мнению прокуроров, распространение этой информации "противоречит целям и задачам действующего законодательства в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних".В иске, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, указывалось, что "текстовое содержание песни в совокупности с видеозаписью явно и недвусмысленно направлено на популяризацию, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе среди несовершеннолетних, и может способствовать возникновению интереса у детей и подростков к информации, направленной на формирование в сознании у детей и подростков к нетрадиционным формам полового поведения". Прокуроры просили признать такой материал запрещенным к распространению в РФ и ограничить доступ к нему для всех операторов связи.Административный иск поступил в суд 12 ноября 2021 года, был удовлетворен 7 декабря, а 15 января решение суда вступило в законную силу. Судебное решение подлежит немедленному исполнению, его копия направлена в Роскомнадзор для внесения указанной страницы в YouTube в единый реестр доменных имен и сайтов, содержащих запрещенную в РФ информацию.Сейчас доступ к клипу остается открытым.Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя после падения 11-летней школьницы с девятого этажа в Саратове в октябре прошлого года попросила Роскомнадзор проверить творчество Алены Швец, чьи песни слушала девочка. По словам омбудсмена, одним из примеров "был клип данного автора, там напрямую именно показана пропаганда ЛГБТ для детей, что у нас запрещено законом".Алена Швец стала популярной в 2018 году после выхода альбома "Когда зацветет сирень". В июле 2021 года музыкальная стриминговая платформа Spotify сообщила, что Швец заняла первое место в топ-10 сольных исполнительниц.
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саратов, саратовская область, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, шоу-бизнес, новости культуры, музыка, россия
14:39 25.01.2022
 
Суд решил заблокировать клип Алены Швец за пропаганду гомосексуализма

Саратовский суд решил заблокировать клип Алены Швец "Две девочки"

CC BY-SA 2.0 / Kerrin Key / Алена Швец
Алена Швец - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
CC BY-SA 2.0 / Kerrin Key /
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САРАТОВ, 25 янв — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Саратова решил заблокировать доступ в России к видео певицы Алены Швец на трек "Две девочки", размещенному на YouTube.
Прокуратура Фрунзенского района в ходе мониторинга в интернете выявила страницу на официальном канале Алены Швец в YouTube с информацией, "явно пропагандирующей нетрадиционные (однополые) сексуальные отношения".
По мнению прокуроров, распространение этой информации "противоречит целям и задачам действующего законодательства в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних".
"Суд решил признать информацию, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети интернет на указателе страницы сайта...информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", — говорится в решения суда.
В иске, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, указывалось, что "текстовое содержание песни в совокупности с видеозаписью явно и недвусмысленно направлено на популяризацию, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе среди несовершеннолетних, и может способствовать возникновению интереса у детей и подростков к информации, направленной на формирование в сознании у детей и подростков к нетрадиционным формам полового поведения".
Прокуроры просили признать такой материал запрещенным к распространению в РФ и ограничить доступ к нему для всех операторов связи.
Административный иск поступил в суд 12 ноября 2021 года, был удовлетворен 7 декабря, а 15 января решение суда вступило в законную силу.
Судебное решение подлежит немедленному исполнению, его копия направлена в Роскомнадзор для внесения указанной страницы в YouTube в единый реестр доменных имен и сайтов, содержащих запрещенную в РФ информацию.
Сейчас доступ к клипу остается открытым.
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя после падения 11-летней школьницы с девятого этажа в Саратове в октябре прошлого года попросила Роскомнадзор проверить творчество Алены Швец, чьи песни слушала девочка. По словам омбудсмена, одним из примеров "был клип данного автора, там напрямую именно показана пропаганда ЛГБТ для детей, что у нас запрещено законом".
Алена Швец стала популярной в 2018 году после выхода альбома "Когда зацветет сирень". В июле 2021 года музыкальная стриминговая платформа Spotify сообщила, что Швец заняла первое место в топ-10 сольных исполнительниц.
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