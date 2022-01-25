https://ria.ru/20220125/shtrafy-1769418628.html

Москвичей, не сдавших ПЦР после поездок, оштрафовали на 29 миллионов рублей

Москвичей, не сдавших ПЦР после поездок, оштрафовали на 29 миллионов рублей - РИА Новости, 25.01.2022

Москвичей, не сдавших ПЦР после поездок, оштрафовали на 29 миллионов рублей

Москвичам без прививок от коронавируса, которые вернулись из зарубежных стран и не внесли результаты тестов ПЦР на COVID-19 на единый портал, судом назначены... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:30

2022-01-25T13:30

2022-01-25T13:41

распространение коронавируса

общество

москва

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москвичам без прививок от коронавируса, которые вернулись из зарубежных стран и не внесли результаты тестов ПЦР на COVID-19 на единый портал, судом назначены штрафы на общую сумму более 29 миллионов рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.Граждане РФ, прибывшие из зарубежных стран, должны в течение 3 суток сдать ПЦР-тест на COVID-19, в течение четырех суток разместить информацию о результатах в Едином портале государтвенных и муниципальных услуг (ЕПГУ), а так же, до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту проживания. При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании, ПЦР не требуется."С 1 августа 2020 года Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не прошедшим тестирование на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 9998 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 6050 протоколов", - говорится в сообщении.Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое размер штрафа предусмотрен от 150 тысяч до 300 тысяч рублей."Протоколы об административных правонарушениях в отношении 4823 граждан направлены в районные суды. По результатам рассмотренных судами дел 2316 гражданам присуждены штрафы на сумму 29 миллионов 288 тысяч рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220112/sud-1767501253.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/ptsr-1769046725.html

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии