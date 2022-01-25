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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/shtrafy-1769418628.html
Москвичей, не сдавших ПЦР после поездок, оштрафовали на 29 миллионов рублей
Москвичей, не сдавших ПЦР после поездок, оштрафовали на 29 миллионов рублей - РИА Новости, 25.01.2022
Москвичей, не сдавших ПЦР после поездок, оштрафовали на 29 миллионов рублей
Москвичам без прививок от коронавируса, которые вернулись из зарубежных стран и не внесли результаты тестов ПЦР на COVID-19 на единый портал, судом назначены... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:30
2022-01-25T13:41
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москвичам без прививок от коронавируса, которые вернулись из зарубежных стран и не внесли результаты тестов ПЦР на COVID-19 на единый портал, судом назначены штрафы на общую сумму более 29 миллионов рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.Граждане РФ, прибывшие из зарубежных стран, должны в течение 3 суток сдать ПЦР-тест на COVID-19, в течение четырех суток разместить информацию о результатах в Едином портале государтвенных и муниципальных услуг (ЕПГУ), а так же, до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту проживания. При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании, ПЦР не требуется."С 1 августа 2020 года Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не прошедшим тестирование на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 9998 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 6050 протоколов", - говорится в сообщении.Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое размер штрафа предусмотрен от 150 тысяч до 300 тысяч рублей."Протоколы об административных правонарушениях в отношении 4823 граждан направлены в районные суды. По результатам рассмотренных судами дел 2316 гражданам присуждены штрафы на сумму 29 миллионов 288 тысяч рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220112/sud-1767501253.html
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:30 25.01.2022 (обновлено: 13:41 25.01.2022)
 
Москвичей, не сдавших ПЦР после поездок, оштрафовали на 29 миллионов рублей

Москвичей, не сдавших ПЦР после приезда в Россию, оштрафовали на 29 миллионов рублей

© Depositphotos / beton_studioДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Depositphotos / beton_studio
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москвичам без прививок от коронавируса, которые вернулись из зарубежных стран и не внесли результаты тестов ПЦР на COVID-19 на единый портал, судом назначены штрафы на общую сумму более 29 миллионов рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Граждане РФ, прибывшие из зарубежных стран, должны в течение 3 суток сдать ПЦР-тест на COVID-19, в течение четырех суток разместить информацию о результатах в Едином портале государтвенных и муниципальных услуг (ЕПГУ), а так же, до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту проживания. При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании, ПЦР не требуется.
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"С 1 августа 2020 года Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не прошедшим тестирование на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 9998 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 6050 протоколов", - говорится в сообщении.
Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое размер штрафа предусмотрен от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
"Протоколы об административных правонарушениях в отношении 4823 граждан направлены в районные суды. По результатам рассмотренных судами дел 2316 гражданам присуждены штрафы на сумму 29 миллионов 288 тысяч рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", - говорится в сообщении.
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