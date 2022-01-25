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Госдума приняла закон о штрафах за немаркированные алкоголь и табак
Госдума приняла закон о штрафах за немаркированные алкоголь и табак - РИА Новости, 25.01.2022
Госдума приняла закон о штрафах за немаркированные алкоголь и табак
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во III – окончательном – чтении законопроект, повышающий штрафы за производство, оборот и... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:25
2022-01-25T13:25
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во III – окончательном – чтении законопроект, повышающий штрафы за производство, оборот и перемещение по территории РФ немаркированной табачной и алкогольной продукции.Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.Закон повышает административные штрафы, налагаемые за производство, оборот и перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной или табачной продукции.Так, за перемещение внутри страны немаркированного алкоголя, за исключением перемещения физлицами в объеме не более 10 литров на одного человека, граждане заплатят штраф в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции (в настоящее время штраф составляет от 3 тысяч до 5 тысяч рублей).Такой же штраф ожидает россиян за перевозку внутри страны табачной продукции без маркировки, за исключением перемещения совершеннолетними физлицами в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.Кроме этого, повышаются штрафы за производство алкоголя или ввод в оборот табака без маркировки, а также с нарушением маркировки. Так, для должностных лиц он составит в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (в настоящее время – от 10 тысяч до 15 тысяч рублей), для юрлиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей (в настоящее время – от 100 тысяч до 150 тысяч рублей) с последующей конфискацией."Усилить административную ответственность за оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, предусмотрев, что указанные действия будут наказываться штрафом: для граждан – в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей (в настоящее время – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей)", - следует из документа.Для должностных лиц штраф за указанные правонарушения составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (в настоящее время – от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей (в настоящее время – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей) с конфискацией предметов административного правонарушения.
https://ria.ru/20220125/alkogol-1769358291.html
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общество, госдума рф, россия
13:25 25.01.2022
 
Госдума приняла закон о штрафах за немаркированные алкоголь и табак

Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за немаркированные алкоголь и табак

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал с игристым вином
Бокал с игристым вином - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во III – окончательном – чтении законопроект, повышающий штрафы за производство, оборот и перемещение по территории РФ немаркированной табачной и алкогольной продукции.
Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
Закон повышает административные штрафы, налагаемые за производство, оборот и перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной или табачной продукции.
Так, за перемещение внутри страны немаркированного алкоголя, за исключением перемещения физлицами в объеме не более 10 литров на одного человека, граждане заплатят штраф в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции (в настоящее время штраф составляет от 3 тысяч до 5 тысяч рублей).
Такой же штраф ожидает россиян за перевозку внутри страны табачной продукции без маркировки, за исключением перемещения совершеннолетними физлицами в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.
Продажа вина в супермаркете в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
08:25
Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
Кроме этого, повышаются штрафы за производство алкоголя или ввод в оборот табака без маркировки, а также с нарушением маркировки. Так, для должностных лиц он составит в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (в настоящее время – от 10 тысяч до 15 тысяч рублей), для юрлиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей (в настоящее время – от 100 тысяч до 150 тысяч рублей) с последующей конфискацией.
"Усилить административную ответственность за оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, предусмотрев, что указанные действия будут наказываться штрафом: для граждан – в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей (в настоящее время – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей)", - следует из документа.
Для должностных лиц штраф за указанные правонарушения составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (в настоящее время – от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей (в настоящее время – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей) с конфискацией предметов административного правонарушения.
Пивоваренный завод - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 20:07
Российские пивовары раскритиковали идею маркировки пива
 
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