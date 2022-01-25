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Некоторые школы ушли на удаленку из-за гриппа, заявила Попова
Некоторые школы ушли на удаленку из-за гриппа, заявила Попова - РИА Новости, 25.01.2022
Некоторые школы ушли на удаленку из-за гриппа, заявила Попова
Часть школ в пяти регионах РФ ушли на дистанционное обучение, в первую очередь из-за ОРВИ и гриппа, но случаи заражения коронавирусом также нередки, заявила... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:02
2022-01-25T16:02
2022-01-25T16:02
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Часть школ в пяти регионах РФ ушли на дистанционное обучение, в первую очередь из-за ОРВИ и гриппа, но случаи заражения коронавирусом также нередки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Очень важно сегодня - это школы и детские дошкольные учреждения. В пяти субъектах РФ часть школ и дошкольных учреждений ушли на дистанционное обучение, в первую очередь в связи с подъемом (заболеваемости - ред.) ОРВИ и гриппом. Но вместе с тем, случаи заболевания коронавирусной инфекцией также достаточно уже нередки",- сказала Попова.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Некоторые школы ушли на удаленку из-за гриппа, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: некоторые школы ушли на удаленку в основном из-за гриппа