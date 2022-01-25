https://ria.ru/20220125/shkoly-1769457961.html

Некоторые школы ушли на удаленку из-за гриппа, заявила Попова

Некоторые школы ушли на удаленку из-за гриппа, заявила Попова - РИА Новости, 25.01.2022

Некоторые школы ушли на удаленку из-за гриппа, заявила Попова

Часть школ в пяти регионах РФ ушли на дистанционное обучение, в первую очередь из-за ОРВИ и гриппа, но случаи заражения коронавирусом также нередки, заявила... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:02

2022-01-25T16:02

2022-01-25T16:02

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Часть школ в пяти регионах РФ ушли на дистанционное обучение, в первую очередь из-за ОРВИ и гриппа, но случаи заражения коронавирусом также нередки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Очень важно сегодня - это школы и детские дошкольные учреждения. В пяти субъектах РФ часть школ и дошкольных учреждений ушли на дистанционное обучение, в первую очередь в связи с подъемом (заболеваемости - ред.) ОРВИ и гриппом. Но вместе с тем, случаи заболевания коронавирусной инфекцией также достаточно уже нередки",- сказала Попова.

https://ria.ru/20220125/obrazovanie-1769457048.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии