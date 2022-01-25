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При обрушении шахты на Колыме погибли два человека
При обрушении шахты на Колыме погибли два человека - РИА Новости, 25.01.2022
При обрушении шахты на Колыме погибли два человека
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения штольни шахты в Магаданской области, в результате чего два человека погибли, сообщает региональное... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T04:06
2022-01-25T08:49
происшествия
магаданская область
россия
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МАГАДАН, 25 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения штольни шахты в Магаданской области, в результате чего два человека погибли, сообщает региональное управление СК.Тела горняков извлекли из-под завалов, назначена судебная медицинская экспертиза.Поясняется, что уголовное дело следователи возбудили по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". По одной из версий, погибшие могли производить в штольне нелегальные работы по добыче золота.
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происшествия, магаданская область, россия
04:06 25.01.2022 (обновлено: 08:49 25.01.2022)
 
При обрушении шахты на Колыме погибли два человека

СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек при обрушении шахты на Колыме

© СУ СК России по Магаданской областиОбрушение штольни шахты в Магаданской области
Обрушение штольни шахты в Магаданской области
© СУ СК России по Магаданской области
Обрушение штольни шахты в Магаданской области
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МАГАДАН, 25 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения штольни шахты в Магаданской области, в результате чего два человека погибли, сообщает региональное управление СК.

"В одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый", расположенной в 18 километрах от Сусумана, в результате обрушения горной породы погибли двое мужчин", — информирует ведомство.

Тела горняков извлекли из-под завалов, назначена судебная медицинская экспертиза.
Поясняется, что уголовное дело следователи возбудили по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
По одной из версий, погибшие могли производить в штольне нелегальные работы по добыче золота.
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22 января, 10:35В России
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ПроисшествияМагаданская областьРоссия
 
 
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