https://ria.ru/20220125/shakhta-1769349622.html

При обрушении шахты на Колыме погибли два человека

При обрушении шахты на Колыме погибли два человека - РИА Новости, 25.01.2022

При обрушении шахты на Колыме погибли два человека

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения штольни шахты в Магаданской области, в результате чего два человека погибли, сообщает региональное... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T04:06

2022-01-25T04:06

2022-01-25T08:49

происшествия

магаданская область

россия

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МАГАДАН, 25 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения штольни шахты в Магаданской области, в результате чего два человека погибли, сообщает региональное управление СК.Тела горняков извлекли из-под завалов, назначена судебная медицинская экспертиза.Поясняется, что уголовное дело следователи возбудили по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". По одной из версий, погибшие могли производить в штольне нелегальные работы по добыче золота.

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/proisshestvie-1769034110.html

магаданская область

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происшествия, магаданская область, россия