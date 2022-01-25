https://ria.ru/20220125/serial-1769451298.html

Цекало и Быков создадут сериал про известную преступную группировку

Цекало и Быков создадут сериал про известную преступную группировку - РИА Новости, 25.01.2022

Цекало и Быков создадут сериал про известную преступную группировку

Александр Цекало, Юрий Быков, Иван Самохвалов и Олег Маловичко создадут сериал "Лихие" про одну из самых больших преступных группировок мира, сообщает... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:26

2022-01-25T16:26

2022-01-25T16:27

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Александр Цекало, Юрий Быков, Иван Самохвалов и Олег Маловичко создадут сериал "Лихие" про одну из самых больших преступных группировок мира, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI. Режиссером проекта назначили Быкова ("Завод", "Майор", "Дурак"). Сценарий напишет Маловичко ("Домовой", "Елки"). Он же выступит одним из продюсеров вместе с Цекало и Самохваловым. В основу сюжета легли реальные воспоминания одного из участников "Общака" Евгения Демина. Он с шести лет ходил с отцом в тайгу на медведя, а уже в 13 совершил первое заказное убийство. Через драматическую историю отца и сына создатели сериала покажут целую эпоху. Некоторые участники тех событий выжили, в том числе и Евгений, у которого растет сын, и все еще ждут "обещанного криминальным сообществом смертного приговора". Исполнители главных ролей пока не объявлены. Дата выхода сериала "Лихие" запланирована на 2023 год.

https://ria.ru/20220120/premier-1768696442.html

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сахалин, александр цекало, юрий быков, евгений демин, новости культуры, россия