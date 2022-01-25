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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220125/serial-1769451298.html
Цекало и Быков создадут сериал про известную преступную группировку
Цекало и Быков создадут сериал про известную преступную группировку - РИА Новости, 25.01.2022
Цекало и Быков создадут сериал про известную преступную группировку
Александр Цекало, Юрий Быков, Иван Самохвалов и Олег Маловичко создадут сериал "Лихие" про одну из самых больших преступных группировок мира, сообщает... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:26
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культура
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александр цекало
юрий быков
евгений демин
новости культуры
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Александр Цекало, Юрий Быков, Иван Самохвалов и Олег Маловичко создадут сериал "Лихие" про одну из самых больших преступных группировок мира, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI. Режиссером проекта назначили Быкова ("Завод", "Майор", "Дурак"). Сценарий напишет Маловичко ("Домовой", "Елки"). Он же выступит одним из продюсеров вместе с Цекало и Самохваловым. В основу сюжета легли реальные воспоминания одного из участников "Общака" Евгения Демина. Он с шести лет ходил с отцом в тайгу на медведя, а уже в 13 совершил первое заказное убийство. Через драматическую историю отца и сына создатели сериала покажут целую эпоху. Некоторые участники тех событий выжили, в том числе и Евгений, у которого растет сын, и все еще ждут "обещанного криминальным сообществом смертного приговора". Исполнители главных ролей пока не объявлены. Дата выхода сериала "Лихие" запланирована на 2023 год.
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сахалин, александр цекало, юрий быков, евгений демин, новости культуры, россия
16:26 25.01.2022 (обновлено: 16:27 25.01.2022)
 
Цекало и Быков создадут сериал про известную преступную группировку

Цекало и Быков создадут сериал про одну из крупнейших преступных группировок в мире

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРежиссер Юрий Быков и продюсер Александр Цекало
Режиссер Юрий Быков и продюсер Александр Цекало - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Александр Цекало, Юрий Быков, Иван Самохвалов и Олег Маловичко создадут сериал "Лихие" про одну из самых больших преступных группировок мира, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI.
Режиссером проекта назначили Быкова ("Завод", "Майор", "Дурак"). Сценарий напишет Маловичко ("Домовой", "Елки"). Он же выступит одним из продюсеров вместе с Цекало и Самохваловым.

"Этот сериал — попытка осмыслить образ жизни, принципы и убеждения нескольких поколений новейшей истории России. Сюжет проходит через финал Советского Союза, 90-ые и наше время, чтобы ответить на вопрос, изменились ли мышление и ментальность русского человека, и куда двигаться новому поколению", — цитируют в пресс-службе Быкова.

В основу сюжета легли реальные воспоминания одного из участников "Общака" Евгения Демина. Он с шести лет ходил с отцом в тайгу на медведя, а уже в 13 совершил первое заказное убийство.

"Следующие десть лет Евгений и его отец Павел были штатными киллерами Хабаровской ячейки ОПГ "Общак"— преступной империи, в середине 90-х контролировавшей бизнес на 2,4 квадратных миллиона земли, или 14 процентов территории России", — говорится в сообщении.

Через драматическую историю отца и сына создатели сериала покажут целую эпоху.
Некоторые участники тех событий выжили, в том числе и Евгений, у которого растет сын, и все еще ждут "обещанного криминальным сообществом смертного приговора".
Исполнители главных ролей пока не объявлены. Дата выхода сериала "Лихие" запланирована на 2023 год.
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КультураСахалинАлександр ЦекалоЮрий БыковЕвгений ДеминНовости культурыРоссия
 
 
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