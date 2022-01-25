https://ria.ru/20220125/sapery-1769349918.html

Российские саперы очистили более 12 гектаров в Лаосе

Российские саперы очистили более 12 гектаров в Лаосе - РИА Новости, 25.01.2022

Российские саперы очистили более 12 гектаров в Лаосе

Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил России очистили более 12 гектаров в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T04:14

2022-01-25T04:14

2022-01-25T04:14

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил России очистили более 12 гектаров в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Отмечается, что военнослужащие противоминного центра ВС РФ продолжают разминирование на территории сельской школы, а также на участке в джунглях, где в будущем планируется строительство социальных объектов для местного населения.В Минобороны РФ рассказали, что в годы Вьетнамской войны территория Лаоса подвергалась массированным бомбардировкам ВВС США, и многочисленные боеприпасы до сих пор залегают в земле, угрожая местным жителям. В большей степени это кассетные боеприпасы, сбрасываемые с воздуха и превращающиеся в самостоятельные противопехотные мины.Отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 31 военнослужащего был направлен в Лаос для оказания содействия в разминировании в соответствии с решением президента России. Саперы РФ работают в Лаосе с ноября 2021 года.

https://ria.ru/20220124/ucheniya-1769285030.html

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в мире, лаос, вооруженные силы рф, россия