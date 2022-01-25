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Российские саперы очистили более 12 гектаров в Лаосе
Российские саперы очистили более 12 гектаров в Лаосе - РИА Новости, 25.01.2022
Российские саперы очистили более 12 гектаров в Лаосе
Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил России очистили более 12 гектаров в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T04:14
2022-01-25T04:14
в мире
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил России очистили более 12 гектаров в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Отмечается, что военнослужащие противоминного центра ВС РФ продолжают разминирование на территории сельской школы, а также на участке в джунглях, где в будущем планируется строительство социальных объектов для местного населения.В Минобороны РФ рассказали, что в годы Вьетнамской войны территория Лаоса подвергалась массированным бомбардировкам ВВС США, и многочисленные боеприпасы до сих пор залегают в земле, угрожая местным жителям. В большей степени это кассетные боеприпасы, сбрасываемые с воздуха и превращающиеся в самостоятельные противопехотные мины.Отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 31 военнослужащего был направлен в Лаос для оказания содействия в разминировании в соответствии с решением президента России. Саперы РФ работают в Лаосе с ноября 2021 года.
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в мире, лаос, вооруженные силы рф, россия
04:14 25.01.2022
 
Российские саперы очистили более 12 гектаров в Лаосе

Российские саперы очистили более 12 гектаров территории в лаосской провинции Кхаммуан

CC BY 2.0 / Francisco Anzola / LaosЛаос
Лаос - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / Laos
Лаос
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил России очистили более 12 гектаров в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Российскими саперами очищено более 12 га территории, в том числе ряд дорог вблизи населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие противоминного центра ВС РФ продолжают разминирование на территории сельской школы, а также на участке в джунглях, где в будущем планируется строительство социальных объектов для местного населения.
В Минобороны РФ рассказали, что в годы Вьетнамской войны территория Лаоса подвергалась массированным бомбардировкам ВВС США, и многочисленные боеприпасы до сих пор залегают в земле, угрожая местным жителям. В большей степени это кассетные боеприпасы, сбрасываемые с воздуха и превращающиеся в самостоятельные противопехотные мины.
Отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 31 военнослужащего был направлен в Лаос для оказания содействия в разминировании в соответствии с решением президента России. Саперы РФ работают в Лаосе с ноября 2021 года.
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