https://ria.ru/20220125/sapery-1769349918.html
Российские саперы очистили более 12 гектаров в Лаосе
Российские саперы очистили более 12 гектаров в Лаосе - РИА Новости, 25.01.2022
Российские саперы очистили более 12 гектаров в Лаосе
Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил России очистили более 12 гектаров в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T04:14
2022-01-25T04:14
2022-01-25T04:14
в мире
лаос
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152520/12/1525201289_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_ecb61c7beb0f9af660ecbbe95ca9f517.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил России очистили более 12 гектаров в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Отмечается, что военнослужащие противоминного центра ВС РФ продолжают разминирование на территории сельской школы, а также на участке в джунглях, где в будущем планируется строительство социальных объектов для местного населения.В Минобороны РФ рассказали, что в годы Вьетнамской войны территория Лаоса подвергалась массированным бомбардировкам ВВС США, и многочисленные боеприпасы до сих пор залегают в земле, угрожая местным жителям. В большей степени это кассетные боеприпасы, сбрасываемые с воздуха и превращающиеся в самостоятельные противопехотные мины.Отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 31 военнослужащего был направлен в Лаос для оказания содействия в разминировании в соответствии с решением президента России. Саперы РФ работают в Лаосе с ноября 2021 года.
https://ria.ru/20220124/ucheniya-1769285030.html
лаос
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152520/12/1525201289_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_7c74cb03c02272335779b02966917d74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лаос, вооруженные силы рф, россия
Российские саперы очистили более 12 гектаров в Лаосе
Российские саперы очистили более 12 гектаров территории в лаосской провинции Кхаммуан