https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769474824.html

Обсуждаемые в США ограничения в отношении России затронут оборонную отрасль

Обсуждаемые в США ограничения в отношении России затронут оборонную отрасль - РИА Новости, 25.01.2022

Обсуждаемые в США ограничения в отношении России затронут оборонную отрасль

Экспортные ограничения в отношении РФ, которые готовят США на случай эскалации ситуации вокруг Украины, затронут оборонную, аэрокосмическую отрасли, возможности РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:18

2022-01-25T17:18

2022-01-25T17:18

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Экспортные ограничения в отношении РФ, которые готовят США на случай эскалации ситуации вокруг Украины, затронут оборонную, аэрокосмическую отрасли, возможности разработки искусственного интеллекта, квантовых компьютеров, заявил высокопоставленный представитель администрации США."Речь идет о высокотехнологических областях: космос, искусственный интеллект, квантовые компьютеры, оборона", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.В администрации подчеркнули, что если Россия хочет развивать эти сектора, в Москве должны понимать, что потребуется оборудование, которое могут предоставить только США. В случае введения ограничений, как считают в Белом доме, "в среднесрочной перспективе у России будет слабая позиция".

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в мире, сша, москва, россия