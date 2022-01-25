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Обсуждаемые в США ограничения в отношении России затронут оборонную отрасль
Обсуждаемые в США ограничения в отношении России затронут оборонную отрасль - РИА Новости, 25.01.2022
Обсуждаемые в США ограничения в отношении России затронут оборонную отрасль
Экспортные ограничения в отношении РФ, которые готовят США на случай эскалации ситуации вокруг Украины, затронут оборонную, аэрокосмическую отрасли, возможности РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:18
2022-01-25T17:18
2022-01-25T17:18
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Экспортные ограничения в отношении РФ, которые готовят США на случай эскалации ситуации вокруг Украины, затронут оборонную, аэрокосмическую отрасли, возможности разработки искусственного интеллекта, квантовых компьютеров, заявил высокопоставленный представитель администрации США."Речь идет о высокотехнологических областях: космос, искусственный интеллект, квантовые компьютеры, оборона", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.В администрации подчеркнули, что если Россия хочет развивать эти сектора, в Москве должны понимать, что потребуется оборудование, которое могут предоставить только США. В случае введения ограничений, как считают в Белом доме, "в среднесрочной перспективе у России будет слабая позиция".
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в мире, сша, москва, россия
Обсуждаемые в США ограничения в отношении России затронут оборонную отрасль
Рассматриваемые США ограничения на экспорт в Россию затронут оборонную отрасль