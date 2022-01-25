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США готовят ограничения против России на поставки сложных технологий
США готовят ограничения против России на поставки сложных технологий - РИА Новости, 25.01.2022
США готовят ограничения против России на поставки сложных технологий
США готовят против России ограничения на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым рестрикциям, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:18
2022-01-25T17:18
2022-01-25T18:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. США готовят против России ограничения на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым рестрикциям, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга.По его словам, в случае экспортного контроля речь идет о продвинутых технологиях, которые США разрабатывают и производят и которые вносят ключевой вклад в "российские стратегические амбиции".Он пояснил, что по сути это ограничения на торговлю и экспорт из США в Россию. Такие меры должны нанести ущерб в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, обороны, аэрокосмической промышленности и других ключевых областей.“Эти меры будут иметь минимальное влияние на мировую цепь поставок, поскольку мы говорим о лишении России продукции, которая является критически важной для ее собственных амбиций по развитию высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение”, - сказал представитель администрации.
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в мире, сша, россия
17:18 25.01.2022 (обновлено: 18:00 25.01.2022)
США готовят ограничения против России на поставки сложных технологий
США готовят ограничения против России на торговлю сложными технологиями
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. США готовят против России ограничения на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым рестрикциям, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга.
По его словам, в случае экспортного контроля речь идет о продвинутых технологиях, которые США
разрабатывают и производят и которые вносят ключевой вклад в "российские стратегические амбиции".
Он пояснил, что по сути это ограничения на торговлю и экспорт из США в Россию
. Такие меры должны нанести ущерб в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, обороны, аэрокосмической промышленности и других ключевых областей.
“Эти меры будут иметь минимальное влияние на мировую цепь поставок, поскольку мы говорим о лишении России продукции, которая является критически важной для ее собственных амбиций по развитию высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение”, - сказал представитель администрации.