https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769474722.html

США готовят ограничения против России на поставки сложных технологий

США готовят ограничения против России на поставки сложных технологий - РИА Новости, 25.01.2022

США готовят ограничения против России на поставки сложных технологий

США готовят против России ограничения на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым рестрикциям, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:18

2022-01-25T17:18

2022-01-25T18:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. США готовят против России ограничения на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым рестрикциям, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга.По его словам, в случае экспортного контроля речь идет о продвинутых технологиях, которые США разрабатывают и производят и которые вносят ключевой вклад в "российские стратегические амбиции".Он пояснил, что по сути это ограничения на торговлю и экспорт из США в Россию. Такие меры должны нанести ущерб в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, обороны, аэрокосмической промышленности и других ключевых областей.“Эти меры будут иметь минимальное влияние на мировую цепь поставок, поскольку мы говорим о лишении России продукции, которая является критически важной для ее собственных амбиций по развитию высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение”, - сказал представитель администрации.

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в мире, сша, россия