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https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769473165.html
Санкции против России будут вводиться единовременно, заявили в США
Санкции против России будут вводиться единовременно, заявили в США - РИА Новости, 25.01.2022
Санкции против России будут вводиться единовременно, заявили в США
США готовят против России единовременное, а не поэтапное введение санкций, с последствиями, которые не предусматривались в 2014 году, в случае эскалации вокруг... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:11
2022-01-25T17:38
сша
россия
в мире
украина
санкции
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. США готовят против России единовременное, а не поэтапное введение санкций, с последствиями, которые не предусматривались в 2014 году, в случае эскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга."Хотя наши действия и действия Евросоюза могут не быть идентичными, мы едины в намерении создать масштабные последствия для России, нанести немедленный мощный удар... сделать ее экономику более хрупкой и стреножить стремление (президента РФ Владимира) Путина оказывать влияние на мировой арене", - сообщил чиновник в ходе телефонного брифинга.Он рассказал о финансовых рестрикциях и торговых ограничениях, которые готовят союзники против России, но добавил, что этим возможные меры не ограничены - "практически все варианты остаются на столе".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220125/rebl-1769473291.html
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сша, россия, в мире, украина, санкции, евросоюз
17:11 25.01.2022 (обновлено: 17:38 25.01.2022)
 
Санкции против России будут вводиться единовременно, заявили в США

Белый дом: санкции, которые готовят США против России, будут вводиться единовременно

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. США готовят против России единовременное, а не поэтапное введение санкций, с последствиями, которые не предусматривались в 2014 году, в случае эскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга.
"Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали в 2014. Это означает, что больше не будет поэтапности (введения). В этот раз мы начнем с самой вершины и там останемся", - сказал он.
"Хотя наши действия и действия Евросоюза могут не быть идентичными, мы едины в намерении создать масштабные последствия для России, нанести немедленный мощный удар... сделать ее экономику более хрупкой и стреножить стремление (президента РФ Владимира) Путина оказывать влияние на мировой арене", - сообщил чиновник в ходе телефонного брифинга.
Он рассказал о финансовых рестрикциях и торговых ограничениях, которые готовят союзники против России, но добавил, что этим возможные меры не ограничены - "практически все варианты остаются на столе".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
17:12
Белый дом утверждает, что падение рубля спровоцировано угрозой санкций
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
17:10
В Белом доме пригрозили более тяжелыми санкциями, чем в 2014 году
 
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