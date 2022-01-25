17:11 25.01.2022 (обновлено: 17:38 25.01.2022)
Санкции против России будут вводиться единовременно, заявили в США
Белый дом: санкции, которые готовят США против России, будут вводиться единовременно
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. США готовят против России единовременное, а не поэтапное введение санкций, с последствиями, которые не предусматривались в 2014 году, в случае эскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга.
"Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали в 2014. Это означает, что больше не будет поэтапности (введения). В этот раз мы начнем с самой вершины и там останемся", - сказал он.
"Хотя наши действия и действия Евросоюза могут не быть идентичными, мы едины в намерении создать масштабные последствия для России, нанести немедленный мощный удар... сделать ее экономику более хрупкой и стреножить стремление (президента РФ Владимира) Путина оказывать влияние на мировой арене", - сообщил чиновник в ходе телефонного брифинга.
Он рассказал о финансовых рестрикциях и торговых ограничениях, которые готовят союзники против России, но добавил, что этим возможные меры не ограничены - "практически все варианты остаются на столе".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.