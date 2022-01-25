https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769473165.html

Санкции против России будут вводиться единовременно, заявили в США

Санкции против России будут вводиться единовременно, заявили в США - РИА Новости, 25.01.2022

Санкции против России будут вводиться единовременно, заявили в США

США готовят против России единовременное, а не поэтапное введение санкций, с последствиями, которые не предусматривались в 2014 году, в случае эскалации вокруг... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:11

2022-01-25T17:11

2022-01-25T17:38

сша

россия

в мире

украина

санкции

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. США готовят против России единовременное, а не поэтапное введение санкций, с последствиями, которые не предусматривались в 2014 году, в случае эскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга."Хотя наши действия и действия Евросоюза могут не быть идентичными, мы едины в намерении создать масштабные последствия для России, нанести немедленный мощный удар... сделать ее экономику более хрупкой и стреножить стремление (президента РФ Владимира) Путина оказывать влияние на мировой арене", - сообщил чиновник в ходе телефонного брифинга.Он рассказал о финансовых рестрикциях и торговых ограничениях, которые готовят союзники против России, но добавил, что этим возможные меры не ограничены - "практически все варианты остаются на столе".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220125/rebl-1769473291.html

https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769472728.html

сша

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сша, россия, в мире, украина, санкции, евросоюз