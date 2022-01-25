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https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769472728.html
В Белом доме пригрозили более тяжелыми санкциями, чем в 2014 году
В Белом доме пригрозили более тяжелыми санкциями, чем в 2014 году - РИА Новости, 25.01.2022
В Белом доме пригрозили более тяжелыми санкциями, чем в 2014 году
Финансовые ограничения, которые США намерены ввести против России в случае обострения ситуации на Украине, будут тяжелее, чем в 2014 году, заявили в Белом доме. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:10
2022-01-25T18:50
экономика
сша
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Финансовые ограничения, которые США намерены ввести против России в случае обострения ситуации на Украине, будут тяжелее, чем в 2014 году, заявили в Белом доме."Когда в 2014 году мы ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас, ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку, обесцениванию (российской. — Прим. ред.) валюты до 50%, а Центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля", — заявил высокопоставленный представитель администрации США во время телефонного брифинга.По словам чиновника, речь идет о единовременном, а не поэтапном принятии мер. Он добавил, что нынешняя перемена курса рубля "отражает значительность экономических санкций, которые мы готовы ввести".В числе возможных шагов, о которых идет речь, — новый экспортный контроль, который будет касаться стратегии президента Владимира Путина в среднесрочной перспективе. "Экспортный контроль лишит Россию того, в чем Россия нуждается и не может просто заместить", — отметили в Белом доме.При этом в Вашингтоне подчеркнули, что влияние такой меры на мировой рынок будет минимальным."Мы говорим о лишении России продукции, которая является критически важной для ее собственных амбиций по развитию высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение”, — сказал представитель администрации. При этом он заявил, что в случае ответной реакции меры могут усилить."Если Россия решит использовать поставки газа в качестве оружия, это приведет к последствиям для экономики", — добавили в Белом доме.В Вашингтоне подчеркнули, что, несмотря на возможные различия конкретных решений ЕС и США, они преследуют общие цели."Мы едины в намерении создать масштабные последствия для России, нанести немедленный мощный удар, &lt;...&gt; сделать ее экономику более хрупкой и стреножить стремление Путина оказывать влияние на мировой арене", — сообщил представитель американской администрации.Накануне рубль на фоне обострения геополитических рисков вокруг ситуации с Украиной продолжил падение, наблюдавшееся последние несколько дней: доллар рос выше 79 рублей, а евро — выше 89 рублей. В результате Банк России объявил о приостановке операций по покупке валюты на рынке. На этом фоне российская валюта отвоевала у доллара и евро около 90 копеек, однако через некоторое время вновь начала снижение. На следующий день рубль дорожал по отношению к доллару и в большей степени к евро, корректируя обвал.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.
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экономика, сша, россия
17:10 25.01.2022 (обновлено: 18:50 25.01.2022)
 
В Белом доме пригрозили более тяжелыми санкциями, чем в 2014 году

Белый дом: финансовые санкции против России будут тяжелее, чем были в 2014 году

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Финансовые ограничения, которые США намерены ввести против России в случае обострения ситуации на Украине, будут тяжелее, чем в 2014 году, заявили в Белом доме.
"Когда в 2014 году мы ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас, ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку, обесцениванию (российской. — Прим. ред.) валюты до 50%, а Центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля", — заявил высокопоставленный представитель администрации США во время телефонного брифинга.
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По словам чиновника, речь идет о единовременном, а не поэтапном принятии мер. Он добавил, что нынешняя перемена курса рубля "отражает значительность экономических санкций, которые мы готовы ввести".
В числе возможных шагов, о которых идет речь, — новый экспортный контроль, который будет касаться стратегии президента Владимира Путина в среднесрочной перспективе.
"Экспортный контроль лишит Россию того, в чем Россия нуждается и не может просто заместить", — отметили в Белом доме.
При этом в Вашингтоне подчеркнули, что влияние такой меры на мировой рынок будет минимальным.
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"Мы говорим о лишении России продукции, которая является критически важной для ее собственных амбиций по развитию высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение”, — сказал представитель администрации.
При этом он заявил, что в случае ответной реакции меры могут усилить.
"Если Россия решит использовать поставки газа в качестве оружия, это приведет к последствиям для экономики", — добавили в Белом доме.
В Вашингтоне подчеркнули, что, несмотря на возможные различия конкретных решений ЕС и США, они преследуют общие цели.
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"Мы едины в намерении создать масштабные последствия для России, нанести немедленный мощный удар, <...> сделать ее экономику более хрупкой и стреножить стремление Путина оказывать влияние на мировой арене", — сообщил представитель американской администрации.

Накануне рубль на фоне обострения геополитических рисков вокруг ситуации с Украиной продолжил падение, наблюдавшееся последние несколько дней: доллар рос выше 79 рублей, а евро — выше 89 рублей. В результате Банк России объявил о приостановке операций по покупке валюты на рынке. На этом фоне российская валюта отвоевала у доллара и евро около 90 копеек, однако через некоторое время вновь начала снижение. На следующий день рубль дорожал по отношению к доллару и в большей степени к евро, корректируя обвал.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.
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