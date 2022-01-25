https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769461730.html

СМИ: США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого экспорта

СМИ: США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого экспорта - РИА Новости, 25.01.2022

СМИ: США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого экспорта

США пригрозили России новыми санкциями при эскалации конфликта на Украине, речь идет об ограничениях экспорта сырья и вооружений, сокращении дипломатических... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:15

2022-01-25T16:15

2022-01-25T20:35

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БЕРЛИН, 25 янв — РИА Новости. США пригрозили России новыми санкциями при эскалации конфликта на Украине, речь идет об ограничениях экспорта сырья и вооружений, сокращении дипломатических контактов, сообщил немецкий таблоид Bild. Ожидаемый ущерб, утверждают журналисты, составит 50 миллиардов долларов.По данным издания, план ограничений разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом и представлен в Берлине. Утверждается, что госсекретарь Энтони Блинкен оповестил о документе западных сотрудников.В нем речь идет о "перекрытии российских торговых путей по всему миру", блокаде поставок сырья, "перекрытии путей снабжения", а также о "резком сокращении персонала российских посольств в западных государствах". В сенате США также рассматривается инициатива демократа Роберта Менендеса. Проект в случае ухудшения обстановки на Украине предполагает санкции против "Северного потока — 2", предприятий добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента Владимира Путина, ряда министров и других чиновников. Аналогичный документ внес в палату представителей председатель международного комитета демократ Грегори Микс.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле уверены, что такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Накануне члены альянса подтвердили намерения усилить присутствие на востоке Европы, хотя Москва настаивает об отказе от этого в проекте документа о гарантиях безопасности.

https://ria.ru/20220124/sderzhivanie-1769334972.html

https://ria.ru/20220125/bezopasnost-1769455931.html

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в мире, сша, bild, санкции, россия, берлин (город), дмитрий песков, нато, уильям бернс, энтони блинкен