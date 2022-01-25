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СМИ: США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого экспорта
СМИ: США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого экспорта - РИА Новости, 25.01.2022
СМИ: США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого экспорта
США пригрозили России новыми санкциями при эскалации конфликта на Украине, речь идет об ограничениях экспорта сырья и вооружений, сокращении дипломатических... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:15
2022-01-25T20:35
в мире
сша
bild
санкции
россия
берлин (город)
дмитрий песков
нато
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БЕРЛИН, 25 янв — РИА Новости. США пригрозили России новыми санкциями при эскалации конфликта на Украине, речь идет об ограничениях экспорта сырья и вооружений, сокращении дипломатических контактов, сообщил немецкий таблоид Bild. Ожидаемый ущерб, утверждают журналисты, составит 50 миллиардов долларов.По данным издания, план ограничений разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом и представлен в Берлине. Утверждается, что госсекретарь Энтони Блинкен оповестил о документе западных сотрудников.В нем речь идет о "перекрытии российских торговых путей по всему миру", блокаде поставок сырья, "перекрытии путей снабжения", а также о "резком сокращении персонала российских посольств в западных государствах". В сенате США также рассматривается инициатива демократа Роберта Менендеса. Проект в случае ухудшения обстановки на Украине предполагает санкции против "Северного потока — 2", предприятий добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента Владимира Путина, ряда министров и других чиновников. Аналогичный документ внес в палату представителей председатель международного комитета демократ Грегори Микс.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле уверены, что такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Накануне члены альянса подтвердили намерения усилить присутствие на востоке Европы, хотя Москва настаивает об отказе от этого в проекте документа о гарантиях безопасности.
https://ria.ru/20220124/sderzhivanie-1769334972.html
https://ria.ru/20220125/bezopasnost-1769455931.html
сша
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в мире, сша, bild, санкции, россия, берлин (город), дмитрий песков, нато, уильям бернс, энтони блинкен
16:15 25.01.2022 (обновлено: 20:35 25.01.2022)
 
СМИ: США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого экспорта

Bild: ущерб от санкций ЕС и США против России из-за Украины может составить $50 миллиардов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг США
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БЕРЛИН, 25 янв — РИА Новости. США пригрозили России новыми санкциями при эскалации конфликта на Украине, речь идет об ограничениях экспорта сырья и вооружений, сокращении дипломатических контактов, сообщил немецкий таблоид Bild. Ожидаемый ущерб, утверждают журналисты, составит 50 миллиардов долларов.
По данным издания, план ограничений разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом и представлен в Берлине. Утверждается, что госсекретарь Энтони Блинкен оповестил о документе западных сотрудников.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 22:24
В США считают угрозу санкции эффективным средством для сдерживания России
В нем речь идет о "перекрытии российских торговых путей по всему миру", блокаде поставок сырья, "перекрытии путей снабжения", а также о "резком сокращении персонала российских посольств в западных государствах".
В сенате США также рассматривается инициатива демократа Роберта Менендеса. Проект в случае ухудшения обстановки на Украине предполагает санкции против "Северного потока — 2", предприятий добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента Владимира Путина, ряда министров и других чиновников. Аналогичный документ внес в палату представителей председатель международного комитета демократ Грегори Микс.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле уверены, что такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Накануне члены альянса подтвердили намерения усилить присутствие на востоке Европы, хотя Москва настаивает об отказе от этого в проекте документа о гарантиях безопасности.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
15:52
СМИ раскрыли ответ США на предложения России по гарантиям безопасности
 
В миреСШАBildСанкцииРоссияБерлин (город)Дмитрий ПесковНАТОУильям БернсЭнтони Блинкен
 
 
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