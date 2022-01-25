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ГД приняла во втором чтении проект о санкциях за нарушение прав россиян
ГД приняла во втором чтении проект о санкциях за нарушение прав россиян - РИА Новости, 25.01.2022
ГД приняла во втором чтении проект о санкциях за нарушение прав россиян
Госдума во втором чтении приняла законопроект правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:35
2022-01-25T13:35
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госдума во втором чтении приняла законопроект правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, как было ранее.Изменения предлагается внести в федеральные законы "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".По действующей редакции закона, существует возможность применения к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России, различных мер санкционного характера, говорится в пояснительной записке к документу.В их числе - запрет на въезд в РФ, арест на территории России финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций."Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства. При этом законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории Российской Федерации", - также говорится в пояснении к тексту.
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в мире, сша, госдума рф, россия
13:35 25.01.2022
 
ГД приняла во втором чтении проект о санкциях за нарушение прав россиян

Госдума приняла во втором чтении законопроект о санкциях за нарушение прав россиян

© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госдума во втором чтении приняла законопроект правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, как было ранее.
Изменения предлагается внести в федеральные законы "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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По действующей редакции закона, существует возможность применения к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России, различных мер санкционного характера, говорится в пояснительной записке к документу.
В их числе - запрет на въезд в РФ, арест на территории России финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций.
"Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства. При этом законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории Российской Федерации", - также говорится в пояснении к тексту.
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