https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769419902.html

ГД приняла во втором чтении проект о санкциях за нарушение прав россиян

ГД приняла во втором чтении проект о санкциях за нарушение прав россиян - РИА Новости, 25.01.2022

ГД приняла во втором чтении проект о санкциях за нарушение прав россиян

Госдума во втором чтении приняла законопроект правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:35

2022-01-25T13:35

2022-01-25T13:35

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госдума во втором чтении приняла законопроект правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан РФ на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, как было ранее.Изменения предлагается внести в федеральные законы "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".По действующей редакции закона, существует возможность применения к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России, различных мер санкционного характера, говорится в пояснительной записке к документу.В их числе - запрет на въезд в РФ, арест на территории России финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций."Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства. При этом законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории Российской Федерации", - также говорится в пояснении к тексту.

https://ria.ru/20211210/prava-1763062427.html

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в мире, сша, госдума рф, россия