СМИ: сенаторы США обсуждают, как изменить проект санкций против России
Politico: сенаторы США обсуждают, как изменить проект санкций Менендеса против России
© AP Photo / Erin Schaff/The New York TimesРоберт Менендес
© AP Photo / Erin Schaff/The New York Times
Роберт Менендес
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Двухпартийная группа сенаторов ищет возможности ускорить продвижение проекта демократа Роберта Менендеса "Матери всех санкций" против России, сообщает Politico.
"Восемь сенаторов из обеих партий встретились, чтобы разработать проект санкций против России", - сообщает издание.
В сообщении со ссылкой на несколько источников говорится, что сенаторы преследуют цель к концу недели прийти к единому варианту инициативы Менендеса.
Издание подчеркивает, что переговоры сенаторов находятся в начальной стадии и никаких конкретных предложений не было выдвинуто. Среди изменений, которые обсуждаются: уточнение пунктов об оборонной помощи Украине и о полномочиях Байдена по введению санкций.
"Осведомленный источник сказал, что камнем преткновения остается вопрос о том, как включить в проект формулировки о "Северном потоке 2", которые не подорвут переговоры администрации с Германией по более широкому пакету санкций", - говорится в сообщении.
Менендес ранее заявил, что к возвращению сената с каникул на следующей неделе хочет добиться консенсуса по своей инициативе.
Проект в случае эскалации ситуации вокруг Украины "по сравнению с той, что была на 1 декабря 2021 года" предполагает санкции против "Северного потока 2", добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента Владимира Путина и других представителей руководства. Документ предусматривает, что снять санкции в случае их введения президент США сможет, только обратившись в комитет палаты по ассигнованиям, где необходимо будет подтвердить, что не осталось оснований для ограничительных мер.
Аналогичный документ внес в палату представителей председатель международного комитета демократ Грегори Микс.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.