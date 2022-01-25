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В "Единой России" пообещали поддержать проект о местном самоуправлении
В "Единой России" пообещали поддержать проект о местном самоуправлении - РИА Новости, 25.01.2022
В "Единой России" пообещали поддержать проект о местном самоуправлении
В ЕР поддержат законопроект о местном самоуправлении в России, заявил замглавы фракции в Госдуме Дмитрий Вяткин. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:39
2022-01-25T15:58
политика
единая россия
госдума рф
россия
павел крашенинников
дмитрий вяткин
андрей клишас
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В ЕР поддержат законопроект о местном самоуправлении в России, заявил замглавы фракции в Госдуме Дмитрий Вяткин.Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект, направленный на формирование одноуровневой системы местного самоуправления в России."Наша фракция поддержит данный законопроект, конечно же, нам предстоят серьёзные дебаты и серьёзная работа с нашими коллегами из фракций, с муниципальным сообществом. Я призываю коллег обсудить этот законопроект на региональной неделе", - сказал Вяткин на пленарном заседании.Законопроект об организации местного самоуправления в РФ был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Авторами законопроекта выступили председатели комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас.Новым законопроектом об организации местного самоуправления в РФ закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению, считают авторы инициативы.Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед губернатором. Одним из оснований для отставки является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Соответствующую инициативу может выдвинуть глава субъекта.Также глава субъекта вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.Законопроект также предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную должность. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет. Отмечается, что основная часть положений законопроекта вступит в силу в 2023 году, переход на новую систему завершится к 2028 году.В ходе пленарного заседания глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что ко II чтению проекта о местном самоуправлении в России будут рассмотрены поправки, в том числе, в бюджетный кодекс. "С тем, чтобы эта система была финансово-обеспечена", - уточнил он. Накануне Крашенинников заявил, что профильный комитет получил 38 отзывов на проект закона.
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политика, единая россия, госдума рф, россия, павел крашенинников, дмитрий вяткин, андрей клишас
15:39 25.01.2022 (обновлено: 15:58 25.01.2022)
 
В "Единой России" пообещали поддержать проект о местном самоуправлении

Депутат Вяткин: "Единая Россия" поддержит законопроект о местном самоуправлении

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Пленарное заседание Госдумы РФ
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В ЕР поддержат законопроект о местном самоуправлении в России, заявил замглавы фракции в Госдуме Дмитрий Вяткин.
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект, направленный на формирование одноуровневой системы местного самоуправления в России.
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"Наша фракция поддержит данный законопроект, конечно же, нам предстоят серьёзные дебаты и серьёзная работа с нашими коллегами из фракций, с муниципальным сообществом. Я призываю коллег обсудить этот законопроект на региональной неделе", - сказал Вяткин на пленарном заседании.
Законопроект об организации местного самоуправления в РФ был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Авторами законопроекта выступили председатели комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
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Новым законопроектом об организации местного самоуправления в РФ закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению, считают авторы инициативы.
Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед губернатором. Одним из оснований для отставки является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Соответствующую инициативу может выдвинуть глава субъекта.
Также глава субъекта вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.
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Законопроект также предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную должность. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет. Отмечается, что основная часть положений законопроекта вступит в силу в 2023 году, переход на новую систему завершится к 2028 году.
В ходе пленарного заседания глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что ко II чтению проекта о местном самоуправлении в России будут рассмотрены поправки, в том числе, в бюджетный кодекс. "С тем, чтобы эта система была финансово-обеспечена", - уточнил он. Накануне Крашенинников заявил, что профильный комитет получил 38 отзывов на проект закона.
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ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФРоссияПавел КрашенинниковДмитрий ВяткинАндрей Клишас
 
 
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