15:43 25.01.2022 (обновлено: 16:49 25.01.2022)
Британский самолет-разведчик пересек Украину и летит над Черным морем
Британский самолет-разведчик пересек территорию Украины и летит над Черным морем
CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing Airseeker ZZ665Самолет-разведчик RC-135W ВВС Великобритании с бортовым номером ZZ665
Самолет-разведчик RC-135W ВВС Великобритании с бортовым номером ZZ665. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Разведывательный самолет RC-135W пересек территорию Украины и пролетел над Черным морем, свидетельствуют данные сайта Flightradar24.
Разведчик с бортовым номером ZZ665 зарегистрирован в Великобритании.
Сейчас он направляется на базу Королевских ВВС Уоддингтон.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в небе над Украиной все чаще стала появляться западная военно-транспортная авиация, в частности американские самолеты. Регулярно замечают вблизи российских границ и самолеты с разведывательными миссиями. Так, в конце декабря прошлого года в воздушное пространство Черного моря заходил Boeing RC-135W Rivet Joint британских ВВС.
При этом, как отметил Лукашевич, с подачи Вашингтона раскручивается миф о "грядущем вторжении" России. Москва считает обвинения западных стран инсинуациями, которые направлены на подготовку военного освоения Украины странами НАТО.
Накануне альянс объявил о планах увеличить присутствие в восточной части Европы, несмотря на диалог с Россией по гарантиям безопасности. Москва требует от НАТО отказаться от расширения на восток и не размещать на Украине ударные вооружения.
14 декабря 2021, 15:18НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, заявил посол в Британии