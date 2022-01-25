https://ria.ru/20220125/samolet-1769453954.html

Британский самолет-разведчик пересек Украину и летит над Черным морем

Британский самолет-разведчик пересек Украину и летит над Черным морем - РИА Новости, 25.01.2022

Британский самолет-разведчик пересек Украину и летит над Черным морем

Разведывательный самолет RC-135W пересек территорию Украины и пролетел над Черным морем, свидетельствуют данные сайта Flightradar24. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:43

2022-01-25T15:43

2022-01-25T16:49

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украина

великобритания

черное море

flightradar24

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Разведывательный самолет RC-135W пересек территорию Украины и пролетел над Черным морем, свидетельствуют данные сайта Flightradar24.Разведчик с бортовым номером ZZ665 зарегистрирован в Великобритании. Сейчас он направляется на базу Королевских ВВС Уоддингтон.Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в небе над Украиной все чаще стала появляться западная военно-транспортная авиация, в частности американские самолеты. Регулярно замечают вблизи российских границ и самолеты с разведывательными миссиями. Так, в конце декабря прошлого года в воздушное пространство Черного моря заходил Boeing RC-135W Rivet Joint британских ВВС.При этом, как отметил Лукашевич, с подачи Вашингтона раскручивается миф о "грядущем вторжении" России. Москва считает обвинения западных стран инсинуациями, которые направлены на подготовку военного освоения Украины странами НАТО. Накануне альянс объявил о планах увеличить присутствие в восточной части Европы, несмотря на диалог с Россией по гарантиям безопасности. Москва требует от НАТО отказаться от расширения на восток и не размещать на Украине ударные вооружения.

https://ria.ru/20211214/akvatoriya-1763674522.html

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в мире, украина, великобритания, черное море, flightradar24