Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/samolet-1769453954.html
Британский самолет-разведчик пересек Украину и летит над Черным морем
Британский самолет-разведчик пересек Украину и летит над Черным морем - РИА Новости, 25.01.2022
Британский самолет-разведчик пересек Украину и летит над Черным морем
Разведывательный самолет RC-135W пересек территорию Украины и пролетел над Черным морем, свидетельствуют данные сайта Flightradar24. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:43
2022-01-25T16:49
в мире
украина
великобритания
черное море
flightradar24
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769468079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0850b91e11a6e7ee64beeab67c0aff4.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Разведывательный самолет RC-135W пересек территорию Украины и пролетел над Черным морем, свидетельствуют данные сайта Flightradar24.Разведчик с бортовым номером ZZ665 зарегистрирован в Великобритании. Сейчас он направляется на базу Королевских ВВС Уоддингтон.Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в небе над Украиной все чаще стала появляться западная военно-транспортная авиация, в частности американские самолеты. Регулярно замечают вблизи российских границ и самолеты с разведывательными миссиями. Так, в конце декабря прошлого года в воздушное пространство Черного моря заходил Boeing RC-135W Rivet Joint британских ВВС.При этом, как отметил Лукашевич, с подачи Вашингтона раскручивается миф о "грядущем вторжении" России. Москва считает обвинения западных стран инсинуациями, которые направлены на подготовку военного освоения Украины странами НАТО. Накануне альянс объявил о планах увеличить присутствие в восточной части Европы, несмотря на диалог с Россией по гарантиям безопасности. Москва требует от НАТО отказаться от расширения на восток и не размещать на Украине ударные вооружения.
https://ria.ru/20211214/akvatoriya-1763674522.html
украина
великобритания
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769468702_0:0:3637:2728_1920x0_80_0_0_505784d96c1148acedcbd18b52aeacc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, черное море, flightradar24
15:43 25.01.2022 (обновлено: 16:49 25.01.2022)
 
Британский самолет-разведчик пересек Украину и летит над Черным морем

Британский самолет-разведчик пересек территорию Украины и летит над Черным морем

CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing Airseeker ZZ665Самолет-разведчик RC-135W ВВС Великобритании с бортовым номером ZZ665
Самолет-разведчик RC-135W ВВС Великобритании с бортовым номером ZZ665 - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing Airseeker ZZ665
Самолет-разведчик RC-135W ВВС Великобритании с бортовым номером ZZ665. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Разведывательный самолет RC-135W пересек территорию Украины и пролетел над Черным морем, свидетельствуют данные сайта Flightradar24.
Разведчик с бортовым номером ZZ665 зарегистрирован в Великобритании.
Сейчас он направляется на базу Королевских ВВС Уоддингтон.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в небе над Украиной все чаще стала появляться западная военно-транспортная авиация, в частности американские самолеты. Регулярно замечают вблизи российских границ и самолеты с разведывательными миссиями. Так, в конце декабря прошлого года в воздушное пространство Черного моря заходил Boeing RC-135W Rivet Joint британских ВВС.
При этом, как отметил Лукашевич, с подачи Вашингтона раскручивается миф о "грядущем вторжении" России. Москва считает обвинения западных стран инсинуациями, которые направлены на подготовку военного освоения Украины странами НАТО.
Накануне альянс объявил о планах увеличить присутствие в восточной части Европы, несмотря на диалог с Россией по гарантиям безопасности. Москва требует от НАТО отказаться от расширения на восток и не размещать на Украине ударные вооружения.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 15:18
НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, заявил посол в Британии
 
В миреУкраинаВеликобританияЧерное мореFlightradar24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния
"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки