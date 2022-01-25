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Роспотребнадзор отменил карантин для прибывающих из некоторых стран Африки
Роспотребнадзор отменил карантин для прибывающих из некоторых стран Африки - РИА Новости, 25.01.2022
Роспотребнадзор отменил карантин для прибывающих из некоторых стран Африки
Роспотребнадзор отменил 14-дневную самоизоляцию и двукратное тестирование на коронавирус для прибывающих в РФ из ряда стран Африки, соответствующее... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:32
2022-01-25T16:32
2022-01-25T16:54
распространение коронавируса
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Роспотребнадзор отменил 14-дневную самоизоляцию и двукратное тестирование на коронавирус для прибывающих в РФ из ряда стран Африки, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации."Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4.12.2021 №32 "Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма COVID-19", - говорится в документе.Прибывающим в Россию из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Танзании, Лесото, Мадагаскара, Эсватини, а также Специального административного района Гонконг на территорию РФ теперь не нужно соблюдать 14-дневную изоляцию и сдавать два теста на коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20211202/popova-1761826091.html
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африка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, ботсвана, здоровье - общество
16:32 25.01.2022 (обновлено: 16:54 25.01.2022)
Роспотребнадзор отменил карантин для прибывающих из некоторых стран Африки
Для прибывающих из некоторых стран Африки отменили двухнедельную изоляцию