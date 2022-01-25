https://ria.ru/20220125/ryanair-1769524041.html

В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair

В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair - РИА Новости, 25.01.2022

В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair

Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что отчет ИКАО по инциденту с экстренно приземлившимся в мае прошлого года в Минске... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T23:15

2022-01-25T23:15

2022-01-25T23:15

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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что отчет ИКАО по инциденту с экстренно приземлившимся в мае прошлого года в Минске самолетом Ryanair не дает ответы на важные вопросы и по сути является недописанным."Почему с нашей стороны есть такая открытость, а с той стороны – и записи стираются, информация пропадает, отчетов нет, и пилот не дает интервью… Мы полностью предоставили все переговоры – от входа самолета в наше воздушное пространство до вылета", - заявил Сикорский в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном во вторник.Сикорский задался вопросами, почему экипаж стер записи переговоров в кабине в момент принятия решения приземляться в Белоруссии, не выключив во время стоянки в Минске самописец, почему нет переговоров пилота с литовским диспетчером, а также почему самолет изменил курс уже возле границы с Литвой. Он отметил, что ответов на эти вопросы нет. "Получается, отчет не дописан", - констатировал глава департамента.Сикорский заметил, что белорусская сторона проявляла открытость во время расследования ИКАО инцидента и приезда экспертов организации в Минск, в частности, было согласие задержанных при посадке самолета в Минске Романа Протасевича и Софьи Сапеги на беседу, могли задаваться разные вопросы. "Какую они позицию выбрали? Взять и убежать", - сказал он. По словам главы департамента, эксперты ИКАО "просили изначально, (говорили – ред.), что хотели бы встретиться с господином Протасевичем и госпожой Сапегой, они даже приехали к месту проведения интервью, были в здании, но буквально минут за 10 до того, как проводить интервью, представители ИКАО резко поменяли свои планы".Сикорский также обратил внимание на то, что после приземления в минском аэропорту пилот не покинул воздушное судно, он, руководя эвакуацией пассажиров, не сразу ее начал и принял решение выводить по 5 человек, хотя по инструкции они должны были максимально быстро покинуть самолет.Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним была задержана россиянка Софья Сапега, которая обвиняется Минском в возбуждении вражды и организации насилия в отношении силовиков через администрируемый Telegram-канал.После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов. ИКАО начала расследование инцидента, подготовила отчет и запланировала на 31 января обсуждение дальнейших действий.

https://ria.ru/20220124/protasevich-1769287452.html

https://ria.ru/20220121/ikao-1768904543.html

https://ria.ru/20220121/obvineniya-1768831768.html

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