https://ria.ru/20220125/rubl-1769342887.html

На сколько еще может упасть рубль

Россиянам рассказали, на сколько еще может упасть рубль - РИА Новости, 25.01.2022

На сколько еще может упасть рубль

Рубль пока не показывает такого же сильного падения на геополитическом негативе, как рынок акций, однако такая ситуация вряд ли продлится долго, рассказывает... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T02:17

2022-01-25T02:17

2022-01-25T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

россия

алор брокер

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Рубль пока не показывает такого же сильного падения на геополитическом негативе, как рынок акций, однако такая ситуация вряд ли продлится долго, рассказывает агентству "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.Он отметил, что для пары доллар-рубль довольно долго уровнем сопротивления выступала отметка в 77,6 рубля за доллар. При ее пробое, считает эксперт, открыта дорога к 80 рублям за доллар. Однако на этой отметке стоит ждать поддержку рубля со стороны Банка России, которому сейчас не нужен дешевый рубль, способствующий ускорению инфляции, добавляет Антонов."Более конкретные прогнозы делать бессмысленно, поскольку политическая ситуация сейчас непрогнозируемая", - подытожил эксперт.

https://ria.ru/20220124/dollar-1769252187.html

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экономика, рубль, россия, алор брокер