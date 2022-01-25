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На сколько еще может упасть рубль
Россиянам рассказали, на сколько еще может упасть рубль - РИА Новости, 25.01.2022
На сколько еще может упасть рубль
Рубль пока не показывает такого же сильного падения на геополитическом негативе, как рынок акций, однако такая ситуация вряд ли продлится долго, рассказывает... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T02:17
2022-01-25T02:17
2022-01-25T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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рубль
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Рубль пока не показывает такого же сильного падения на геополитическом негативе, как рынок акций, однако такая ситуация вряд ли продлится долго, рассказывает агентству "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.Он отметил, что для пары доллар-рубль довольно долго уровнем сопротивления выступала отметка в 77,6 рубля за доллар. При ее пробое, считает эксперт, открыта дорога к 80 рублям за доллар. Однако на этой отметке стоит ждать поддержку рубля со стороны Банка России, которому сейчас не нужен дешевый рубль, способствующий ускорению инфляции, добавляет Антонов."Более конкретные прогнозы делать бессмысленно, поскольку политическая ситуация сейчас непрогнозируемая", - подытожил эксперт.
https://ria.ru/20220124/dollar-1769252187.html
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экономика, рубль, россия, алор брокер
Россиянам рассказали, на сколько еще может упасть рубль
Аналитик Антонов спрогнозировал, что курс доллара вряд ли превысит отметку в 80 рублей