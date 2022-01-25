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https://ria.ru/20220125/robot-1769415701.html
В Китае разработали робота, который умеет кататься на лыжах
В Китае разработали робота, который умеет кататься на лыжах - РИА Новости, 25.01.2022
В Китае разработали робота, который умеет кататься на лыжах
Соревнования по лыжным гонкам предназначены не только для талантливых спортсменов, и робот также может преуспеть в зимних видах спорта. На днях на лыжную трассу РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:40
2022-01-25T13:41
россия-китай: главное
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шэньян
ляонин
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МОСКВА, 25 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Соревнования по лыжным гонкам предназначены не только для талантливых спортсменов, и робот также может преуспеть в зимних видах спорта. На днях на лыжную трассу вышел шестиногий робот, разработанный Шанхайским университетом Цзяотун.Робот дебютировал ранее в этом месяце, пройдя несколько испытаний на трассах в городе Шэньян провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай).У робота есть четыре ноги, на которые крепятся лыжи, и две дополнительные ноги, которые держат лыжные палки. Во время испытаний робот спустился на лыжах с трассы протяженностью 400 метров и углом наклона 18 градусов, при этом его скорость составила более 10 метров в секунду. Робот может ускоряться, поворачивать, планировать маршрут, обходить препятствия и взаимодействовать с человеком.Исследователи вышеупомянутого университета совершили прорыв в разработке ключевого алгоритма робота, который позволяет ему анализировать данные о поведении человека во время катания на лыжах и имитировать движения лыжника. В будущем с помощью передовых технологий, таких как 5G и беспроводной интернет, посредством дистанционного управления робот сможет соревноваться с людьми.Кроме того, он сможет осуществлять патрулирование и спасательные работы в высокогорных снежных районах, чтобы помочь создать безопасную среду для лыжников, сообщили в университете.
https://ria.ru/20210805/robot-stroitel-1744457873.html
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технологии, шэньян, ляонин
13:40 25.01.2022 (обновлено: 13:41 25.01.2022)
 

В Китае разработали робота, который умеет кататься на лыжах

© Depositphotos / ChinaImagesОтдыхающие на горнолыжном курорте в городе Шэньян провинции Ляонин
Отдыхающие на горнолыжном курорте в городе Шэньян провинции Ляонин - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Depositphotos / ChinaImages
Отдыхающие на горнолыжном курорте в городе Шэньян провинции Ляонин
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МОСКВА, 25 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Соревнования по лыжным гонкам предназначены не только для талантливых спортсменов, и робот также может преуспеть в зимних видах спорта. На днях на лыжную трассу вышел шестиногий робот, разработанный Шанхайским университетом Цзяотун.
Робот дебютировал ранее в этом месяце, пройдя несколько испытаний на трассах в городе Шэньян провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай).
У робота есть четыре ноги, на которые крепятся лыжи, и две дополнительные ноги, которые держат лыжные палки. Во время испытаний робот спустился на лыжах с трассы протяженностью 400 метров и углом наклона 18 градусов, при этом его скорость составила более 10 метров в секунду. Робот может ускоряться, поворачивать, планировать маршрут, обходить препятствия и взаимодействовать с человеком.
Исследователи вышеупомянутого университета совершили прорыв в разработке ключевого алгоритма робота, который позволяет ему анализировать данные о поведении человека во время катания на лыжах и имитировать движения лыжника. В будущем с помощью передовых технологий, таких как 5G и беспроводной интернет, посредством дистанционного управления робот сможет соревноваться с людьми.
Кроме того, он сможет осуществлять патрулирование и спасательные работы в высокогорных снежных районах, чтобы помочь создать безопасную среду для лыжников, сообщили в университете.
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Россия-Китай: ГлавноеТехнологииШэньянЛяонин
 
 
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