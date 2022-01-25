Министр обороны Украины призвал не сеять панику
Министр обороны Украины Резников призвал не сеять панику из-за возможной "эскалации"
Министр обороны Украины Алексей Резников
КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал не паниковать из-за возможной эскалации на границе страны, по его словам, подтверждений этому нет.
"Я не оцениваю такой сценарий высоко. Наши вооруженные силы, наше командование и генштаб имеют все проработанные варианты и знают, как им действовать. На сегодняшний день фактаж, который наблюдает наша разведка и разведка стран-партнеров, (говорит о том, что) не создано никакой ударной группировки со стороны РФ, чтобы это свидетельствовало о их завтрашнем наступлении. Такой угрозы не существует. Поэтому я прошу не сеять паники. Война со стороны РФ развязана против Украины с 2014 года в виде оккупации Крыма", - заявил Резников в эфире телеканала ICTV.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.