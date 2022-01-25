https://ria.ru/20220125/reznikov-1769343946.html

Министр обороны Украины призвал не сеять панику

Министр обороны Украины призвал не сеять панику - РИА Новости, 25.01.2022

Министр обороны Украины призвал не сеять панику

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал не паниковать из-за возможной эскалации на границе страны, по его словам, подтверждений этому нет. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T01:00

2022-01-25T01:00

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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал не паниковать из-за возможной эскалации на границе страны, по его словам, подтверждений этому нет.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220125/niderlandy-1769343430.html

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