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Министр обороны Украины призвал не сеять панику
Министр обороны Украины призвал не сеять панику - РИА Новости, 25.01.2022
Министр обороны Украины призвал не сеять панику
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал не паниковать из-за возможной эскалации на границе страны, по его словам, подтверждений этому нет. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T01:00
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал не паниковать из-за возможной эскалации на границе страны, по его словам, подтверждений этому нет.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, россия
01:00 25.01.2022
 
Министр обороны Украины призвал не сеять панику

Министр обороны Украины Резников призвал не сеять панику из-за возможной "эскалации"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Министр обороны Украины Алексей Резников
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал не паниковать из-за возможной эскалации на границе страны, по его словам, подтверждений этому нет.
"Я не оцениваю такой сценарий высоко. Наши вооруженные силы, наше командование и генштаб имеют все проработанные варианты и знают, как им действовать. На сегодняшний день фактаж, который наблюдает наша разведка и разведка стран-партнеров, (говорит о том, что) не создано никакой ударной группировки со стороны РФ, чтобы это свидетельствовало о их завтрашнем наступлении. Такой угрозы не существует. Поэтому я прошу не сеять паники. Война со стороны РФ развязана против Украины с 2014 года в виде оккупации Крыма", - заявил Резников в эфире телеканала ICTV.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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