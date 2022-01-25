13:10 25.01.2022 (обновлено: 14:06 25.01.2022)
Austrian Airlines изменила расписание рейсов на Украину
Austrian Airlines изменила расписание рейсов на Украину по оперативным причинам
© AP Photo / Matthias SchraderСамолет авиакомпании Austrian Airlines
© AP Photo / Matthias Schrader
Самолет авиакомпании Austrian Airlines
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines изменила расписание рейсов на Украину "по оперативным причинам", сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее в германской Lufthansa РИА Новости подтвердили, что авиакомпания изменила расписание рейсов на Украину по той же причине. По данным украинских СМИ, Lufthansa изменила расписание полетов на Украину таким образом, чтобы экипаж ее рейсов не оставался в стране на ночь из-за ситуации вокруг этого государства. В авиакомпании эту информацию РИА Новости не прокомментировали.
Austrian Airlines является дочерней компанией Lufthansa Group.
"Austrian Airlines тоже изменила план полетов (по Украине) по оперативным причинам", - сообщили в авиакомпании.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.