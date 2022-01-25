https://ria.ru/20220125/reysy-1769414603.html

Austrian Airlines изменила расписание рейсов на Украину

Austrian Airlines изменила расписание рейсов на Украину - РИА Новости, 25.01.2022

Austrian Airlines изменила расписание рейсов на Украину

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines изменила расписание рейсов на Украину "по оперативным причинам", сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:10

2022-01-25T13:10

2022-01-25T14:06

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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines изменила расписание рейсов на Украину "по оперативным причинам", сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Ранее в германской Lufthansa РИА Новости подтвердили, что авиакомпания изменила расписание рейсов на Украину по той же причине. По данным украинских СМИ, Lufthansa изменила расписание полетов на Украину таким образом, чтобы экипаж ее рейсов не оставался в стране на ночь из-за ситуации вокруг этого государства. В авиакомпании эту информацию РИА Новости не прокомментировали.Austrian Airlines является дочерней компанией Lufthansa Group."Austrian Airlines тоже изменила план полетов (по Украине) по оперативным причинам", - сообщили в авиакомпании.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220125/donbass-1769390558.html

https://ria.ru/20220124/unizhenie-1769308782.html

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