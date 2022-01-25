Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/revaktsinatsiya-1769351456.html
Четверть россиян хотят ревакцинироваться из-за "омикрона", показал опрос
Четверть россиян хотят ревакцинироваться из-за "омикрона", показал опрос - РИА Новости, 25.01.2022
Четверть россиян хотят ревакцинироваться из-за "омикрона", показал опрос
Четверть россиян планируют провести ревакцинацию из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T05:18
2022-01-25T05:19
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762373138_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_9ce2143b2084a6598ab86cef17a483d4.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Четверть россиян планируют провести ревакцинацию из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&amp;Co, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер" с 16 по 23 января, приняли участие более 1 миллиона пользователей, среди них 69% мужчин и 31% женщин.Согласно исследованию, 53% выражают озабоченность "омикроном", а 47% не сильно беспокоят новости о нем. Причины для переживания у пользователей разные - 48% боятся того, что новый штамм вируса более заразен, 38% переживают, что пандемия все еще не заканчивается, для 9% поводом для беспокойства стал негативный информационный фон, нежели реальная опасность, а 5% не хотят введения новых ограничений.Кроме того, по данным сервиса интернет-продажи и доставки лекарств "Сбер Еаптека", на первой рабочей неделе продажи товаров в категории для профилактики вирусных заболеваний выросли на 27%, популярнее всего оказались экспресс-тесты на COVID-19 (рост продаж в штуках более чем в 2 раза), витамины (+57%), аскорбиновая кислота (+52%) и средства-антикоагулянты (+51%).Среди тех, кто не опасается "омикрона", 38% считают, что если за два года пандемии они не заболели - не заболеют и новым штаммом, 26% устали жить с чувством опасности, 19% уже переболели, а 17% уверены в своем иммунитете. При этом более половины россиян считают, что новая волна коронавируса вскоре пройдет сама собой, 18% ждут дополнительных ограничительных мер в ближайшие 2-3 месяца, 12% ждут изобретения еще одного вида вакцины, а по мнению 9%, жить с ограничениями придется до конца 2022 года.
https://ria.ru/20220125/omikron-1769350049.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762373138_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_19a5d56f8c0417b25c6ce4a703effdd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
05:18 25.01.2022 (обновлено: 05:19 25.01.2022)
 
Четверть россиян хотят ревакцинироваться из-за "омикрона", показал опрос

Опрос Rambler&Co показал, что четверть россиян хотят ревакцинироваться из-за "омикрона"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Четверть россиян планируют провести ревакцинацию из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер" с 16 по 23 января, приняли участие более 1 миллиона пользователей, среди них 69% мужчин и 31% женщин.
"В связи с активным распространением нового штамма почти треть участников опроса (30%) планируют избегать общественных мест и транспорта, 27% будут внимательнее соблюдать масочный режим. Четверть (25%) планируют ревакцинироваться, 16% будут реже выходить из дома. 2% высказали желание впервые поставить вакцину", - говорится в исследовании.
Согласно исследованию, 53% выражают озабоченность "омикроном", а 47% не сильно беспокоят новости о нем. Причины для переживания у пользователей разные - 48% боятся того, что новый штамм вируса более заразен, 38% переживают, что пандемия все еще не заканчивается, для 9% поводом для беспокойства стал негативный информационный фон, нежели реальная опасность, а 5% не хотят введения новых ограничений.
Кроме того, по данным сервиса интернет-продажи и доставки лекарств "Сбер Еаптека", на первой рабочей неделе продажи товаров в категории для профилактики вирусных заболеваний выросли на 27%, популярнее всего оказались экспресс-тесты на COVID-19 (рост продаж в штуках более чем в 2 раза), витамины (+57%), аскорбиновая кислота (+52%) и средства-антикоагулянты (+51%).
Среди тех, кто не опасается "омикрона", 38% считают, что если за два года пандемии они не заболели - не заболеют и новым штаммом, 26% устали жить с чувством опасности, 19% уже переболели, а 17% уверены в своем иммунитете. При этом более половины россиян считают, что новая волна коронавируса вскоре пройдет сама собой, 18% ждут дополнительных ограничительных мер в ближайшие 2-3 месяца, 12% ждут изобретения еще одного вида вакцины, а по мнению 9%, жить с ограничениями придется до конца 2022 года.
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
04:16Распространение коронавируса
Инфекционист развеял популярный миф об "омикроне"
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитование
08:46Посол в Пекине оценил перспективы взаимного признания вакцин России и Китая
08:36В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на коронавирус
08:30В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны
08:28Казахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядков
08:25Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
08:23Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов
08:22Итальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повестку
08:19Снегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машин
08:16Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга
08:05В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске
08:00"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезон
08:00Ситуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают леса
07:46Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
07:39Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая
07:31Правительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страны
07:21СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России
07:14Иностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНР
07:11Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
07:08Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня
Лента новостейМолния
"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитованиеПосол в Пекине оценил перспективы взаимного признания вакцин России и КитаяВ Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на коронавирусВ ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороныКазахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядковЭксперты оценили объемы продаж алкоголя в РоссииПравительство Австралии выкупило право на флаг аборигеновИтальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повесткуСнегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машинСудно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову БерингаВ столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезонСитуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают лесаСиноптик рассказал о погоде в Москве во вторникПосол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и КитаяПравительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страныСМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против РоссииИностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНРМежду Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посолПростуженных россиян предложили освободить от работы на три дня