https://ria.ru/20220125/revaktsinatsiya-1769351456.html
Четверть россиян хотят ревакцинироваться из-за "омикрона", показал опрос
Четверть россиян хотят ревакцинироваться из-за "омикрона", показал опрос - РИА Новости, 25.01.2022
Четверть россиян хотят ревакцинироваться из-за "омикрона", показал опрос
Четверть россиян планируют провести ревакцинацию из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T05:18
2022-01-25T05:18
2022-01-25T05:19
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Четверть россиян планируют провести ревакцинацию из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер" с 16 по 23 января, приняли участие более 1 миллиона пользователей, среди них 69% мужчин и 31% женщин.Согласно исследованию, 53% выражают озабоченность "омикроном", а 47% не сильно беспокоят новости о нем. Причины для переживания у пользователей разные - 48% боятся того, что новый штамм вируса более заразен, 38% переживают, что пандемия все еще не заканчивается, для 9% поводом для беспокойства стал негативный информационный фон, нежели реальная опасность, а 5% не хотят введения новых ограничений.Кроме того, по данным сервиса интернет-продажи и доставки лекарств "Сбер Еаптека", на первой рабочей неделе продажи товаров в категории для профилактики вирусных заболеваний выросли на 27%, популярнее всего оказались экспресс-тесты на COVID-19 (рост продаж в штуках более чем в 2 раза), витамины (+57%), аскорбиновая кислота (+52%) и средства-антикоагулянты (+51%).Среди тех, кто не опасается "омикрона", 38% считают, что если за два года пандемии они не заболели - не заболеют и новым штаммом, 26% устали жить с чувством опасности, 19% уже переболели, а 17% уверены в своем иммунитете. При этом более половины россиян считают, что новая волна коронавируса вскоре пройдет сама собой, 18% ждут дополнительных ограничительных мер в ближайшие 2-3 месяца, 12% ждут изобретения еще одного вида вакцины, а по мнению 9%, жить с ограничениями придется до конца 2022 года.
https://ria.ru/20220125/omikron-1769350049.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
05:18 25.01.2022 (обновлено: 05:19 25.01.2022)
Четверть россиян хотят ревакцинироваться из-за "омикрона", показал опрос
Опрос Rambler&Co показал, что четверть россиян хотят ревакцинироваться из-за "омикрона"
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Четверть россиян планируют провести ревакцинацию из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер" с 16 по 23 января, приняли участие более 1 миллиона пользователей, среди них 69% мужчин и 31% женщин.
"В связи с активным распространением нового штамма почти треть участников опроса (30%) планируют избегать общественных мест и транспорта, 27% будут внимательнее соблюдать масочный режим. Четверть (25%) планируют ревакцинироваться, 16% будут реже выходить из дома. 2% высказали желание впервые поставить вакцину", - говорится в исследовании.
Согласно исследованию, 53% выражают озабоченность "омикроном"
, а 47% не сильно беспокоят новости о нем. Причины для переживания у пользователей разные - 48% боятся того, что новый штамм вируса более заразен, 38% переживают, что пандемия все еще не заканчивается, для 9% поводом для беспокойства стал негативный информационный фон, нежели реальная опасность, а 5% не хотят введения новых ограничений.
Кроме того, по данным сервиса интернет-продажи и доставки лекарств "Сбер Еаптека", на первой рабочей неделе продажи товаров в категории для профилактики вирусных заболеваний выросли на 27%, популярнее всего оказались экспресс-тесты на COVID-19 (рост продаж в штуках более чем в 2 раза), витамины (+57%), аскорбиновая кислота (+52%) и средства-антикоагулянты (+51%).
Среди тех, кто не опасается "омикрона", 38% считают, что если за два года пандемии они не заболели - не заболеют и новым штаммом, 26% устали жить с чувством опасности, 19% уже переболели, а 17% уверены в своем иммунитете. При этом более половины россиян считают, что новая волна коронавируса вскоре пройдет сама собой, 18% ждут дополнительных ограничительных мер в ближайшие 2-3 месяца, 12% ждут изобретения еще одного вида вакцины, а по мнению 9%, жить с ограничениями придется до конца 2022 года.