https://ria.ru/20220125/revaktsinatsiya-1769351456.html

Четверть россиян хотят ревакцинироваться из-за "омикрона", показал опрос

Четверть россиян хотят ревакцинироваться из-за "омикрона", показал опрос - РИА Новости, 25.01.2022

Четверть россиян хотят ревакцинироваться из-за "омикрона", показал опрос

Четверть россиян планируют провести ревакцинацию из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co,... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T05:18

2022-01-25T05:18

2022-01-25T05:19

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Четверть россиян планируют провести ревакцинацию из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер" с 16 по 23 января, приняли участие более 1 миллиона пользователей, среди них 69% мужчин и 31% женщин.Согласно исследованию, 53% выражают озабоченность "омикроном", а 47% не сильно беспокоят новости о нем. Причины для переживания у пользователей разные - 48% боятся того, что новый штамм вируса более заразен, 38% переживают, что пандемия все еще не заканчивается, для 9% поводом для беспокойства стал негативный информационный фон, нежели реальная опасность, а 5% не хотят введения новых ограничений.Кроме того, по данным сервиса интернет-продажи и доставки лекарств "Сбер Еаптека", на первой рабочей неделе продажи товаров в категории для профилактики вирусных заболеваний выросли на 27%, популярнее всего оказались экспресс-тесты на COVID-19 (рост продаж в штуках более чем в 2 раза), витамины (+57%), аскорбиновая кислота (+52%) и средства-антикоагулянты (+51%).Среди тех, кто не опасается "омикрона", 38% считают, что если за два года пандемии они не заболели - не заболеют и новым штаммом, 26% устали жить с чувством опасности, 19% уже переболели, а 17% уверены в своем иммунитете. При этом более половины россиян считают, что новая волна коронавируса вскоре пройдет сама собой, 18% ждут дополнительных ограничительных мер в ближайшие 2-3 месяца, 12% ждут изобретения еще одного вида вакцины, а по мнению 9%, жить с ограничениями придется до конца 2022 года.

https://ria.ru/20220125/omikron-1769350049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса