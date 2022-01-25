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Белый дом утверждает, что падение рубля спровоцировано угрозой санкций
Белый дом утверждает, что падение рубля спровоцировано угрозой санкций - РИА Новости, 25.01.2022
Белый дом утверждает, что падение рубля спровоцировано угрозой санкций
Наблюдающееся в последнее время падение рубля отражает значительность экономических санкций, которые готовы ввести США и союзники в случае эскалации ситуации... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:12
2022-01-25T17:12
2022-01-25T17:16
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Наблюдающееся в последнее время падение рубля отражает значительность экономических санкций, которые готовы ввести США и союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель администрации США.Как заявил чиновник в ходе телефонного брифинга, нынешняя перемена в цене валюты, возможности дефолта - "отражают значительность экономических санкций, которые мы готовы ввести".Рубль на фоне обострения геополитических рисков вокруг ситуации с Украиной в понедельник продолжил падение, наблюдавшееся последние несколько дней: доллар рос выше 79 рублей, а евро - выше 89 рублей. В результате Банк России объявил о приостановке операций по покупке валюты на рынке. На этом фоне российская валюта отвоевала у доллара и евро около 90 копеек, однако через некоторое время вновь снижалась к вышеуказанным уровням. Днем во вторник курс рубля повышался к доллару и в большей степени к евро, корректируя обвал понедельника.
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в мире, украина, сша, рубль, администрация президента сша, россия
17:12 25.01.2022 (обновлено: 17:16 25.01.2022)
Белый дом утверждает, что падение рубля спровоцировано угрозой санкций
Белый дом утверждает, что падение рубля спровоцировано угрозой экономических санкций