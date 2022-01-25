https://ria.ru/20220125/razvedka-1769415788.html

Российские военные усилили разведку у границ с Украиной

Российские военные усилили разведку у границ с Украиной - РИА Новости, 25.01.2022

Российские военные усилили разведку у границ с Украиной

Западный военный округ (ЗВО) развернул в Белгородской области (граничит на юге с Украиной) новый батальон радиоэлектронной борьбы, который "сократит время... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:19

2022-01-25T13:19

2022-01-25T13:19

безопасность

армия

украина

белгородская область

войска радиоэлектронной борьбы вс рф

западный военный округ (зво)

россия

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Западный военный округ (ЗВО) развернул в Белгородской области (граничит на юге с Украиной) новый батальон радиоэлектронной борьбы, который "сократит время получения необходимой информации", сообщили во вторник журналистам в ЗВО."Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы вошел в состав Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Подразделения новой воинской части дислоцированы в Белгородской области", - сообщили в округе.Как уточнил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев, которого цитирует пресс-служба, вхождение подразделения в состав дивизии "существенно повысит разведывательные возможности соединения и сократит время получения необходимой информации".По данным ЗВО, батальон РЭБ предназначен для взаимодействия с органами военного управления штаба дивизии и создания эффективной радиоэлектронной защиты и противодействия техническим средствам разведки. Он вооружен комплексами "Леер-3", "Борисоглебск-2" и "Житель"."Военнослужащие батальона уже приступили к обучению по модульной системе подготовки и работе по внедрению наиболее перспективных форм и способов применения подразделений РЭБ с учетом поступающей в войска общевойсковой армии ЗВО современной военной техники", - добавили в округе.

https://ria.ru/20220125/ukraina-1769384321.html

https://ria.ru/20220125/donbass-1769390558.html

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безопасность, армия, украина, белгородская область, войска радиоэлектронной борьбы вс рф, западный военный округ (зво), россия