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Российские военные усилили разведку у границ с Украиной
Российские военные усилили разведку у границ с Украиной - РИА Новости, 25.01.2022
Российские военные усилили разведку у границ с Украиной
Западный военный округ (ЗВО) развернул в Белгородской области (граничит на юге с Украиной) новый батальон радиоэлектронной борьбы, который "сократит время... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:19
2022-01-25T13:19
безопасность
армия
украина
белгородская область
войска радиоэлектронной борьбы вс рф
западный военный округ (зво)
россия
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Западный военный округ (ЗВО) развернул в Белгородской области (граничит на юге с Украиной) новый батальон радиоэлектронной борьбы, который "сократит время получения необходимой информации", сообщили во вторник журналистам в ЗВО."Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы вошел в состав Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Подразделения новой воинской части дислоцированы в Белгородской области", - сообщили в округе.Как уточнил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев, которого цитирует пресс-служба, вхождение подразделения в состав дивизии "существенно повысит разведывательные возможности соединения и сократит время получения необходимой информации".По данным ЗВО, батальон РЭБ предназначен для взаимодействия с органами военного управления штаба дивизии и создания эффективной радиоэлектронной защиты и противодействия техническим средствам разведки. Он вооружен комплексами "Леер-3", "Борисоглебск-2" и "Житель"."Военнослужащие батальона уже приступили к обучению по модульной системе подготовки и работе по внедрению наиболее перспективных форм и способов применения подразделений РЭБ с учетом поступающей в войска общевойсковой армии ЗВО современной военной техники", - добавили в округе.
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безопасность, армия, украина, белгородская область, войска радиоэлектронной борьбы вс рф, западный военный округ (зво), россия
13:19 25.01.2022
 
Российские военные усилили разведку у границ с Украиной

Западный военный округ развернул в Белгородской области батальон радиоэлектронной борьбы

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Военнослужащий ВС РФ
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Западный военный округ (ЗВО) развернул в Белгородской области (граничит на юге с Украиной) новый батальон радиоэлектронной борьбы, который "сократит время получения необходимой информации", сообщили во вторник журналистам в ЗВО.
"Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы вошел в состав Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Подразделения новой воинской части дислоцированы в Белгородской области", - сообщили в округе.
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Как уточнил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев, которого цитирует пресс-служба, вхождение подразделения в состав дивизии "существенно повысит разведывательные возможности соединения и сократит время получения необходимой информации".
По данным ЗВО, батальон РЭБ предназначен для взаимодействия с органами военного управления штаба дивизии и создания эффективной радиоэлектронной защиты и противодействия техническим средствам разведки. Он вооружен комплексами "Леер-3", "Борисоглебск-2" и "Житель".
"Военнослужащие батальона уже приступили к обучению по модульной системе подготовки и работе по внедрению наиболее перспективных форм и способов применения подразделений РЭБ с учетом поступающей в войска общевойсковой армии ЗВО современной военной техники", - добавили в округе.
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БезопасностьАрмияУкраинаБелгородская областьВойска радиоэлектронной борьбы ВС РФЗападный военный округ (ЗВО)Россия
 
 
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