https://ria.ru/20220125/razgovor-1769401288.html

Путин и Макрон проведут телефонный разговор

Путин и Макрон проведут телефонный разговор - РИА Новости, 25.01.2022

Путин и Макрон проведут телефонный разговор

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон до конца этой недели проведут телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:22

2022-01-25T12:22

2022-01-25T12:29

владимир путин

эммануэль макрон

политика

франция

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон до конца этой недели проведут телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."До конца этой недели такой разговор состоится. Он сейчас готовится", - заявил Песков журналистам во вторник.Также он рассказал, может ли обсуждаться в рамках разговора проведение саммита в "нормандском" формате."Сегодня, вы знаете, встреча политсоветников в Париже. Давайте дождёмся результатов их встречи. Они сами расскажут о перспективах продолжения контактов на различных уровнях", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

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владимир путин, эммануэль макрон, политика, франция, дмитрий песков, россия