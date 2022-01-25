https://ria.ru/20220125/razgovor-1769401288.html
Путин и Макрон проведут телефонный разговор
Путин и Макрон проведут телефонный разговор - РИА Новости, 25.01.2022
Путин и Макрон проведут телефонный разговор
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон до конца этой недели проведут телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:22
2022-01-25T12:22
2022-01-25T12:29
владимир путин
эммануэль макрон
политика
франция
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон до конца этой недели проведут телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."До конца этой недели такой разговор состоится. Он сейчас готовится", - заявил Песков журналистам во вторник.Также он рассказал, может ли обсуждаться в рамках разговора проведение саммита в "нормандском" формате."Сегодня, вы знаете, встреча политсоветников в Париже. Давайте дождёмся результатов их встречи. Они сами расскажут о перспективах продолжения контактов на различных уровнях", - добавил Песков.
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владимир путин, эммануэль макрон, политика, франция, дмитрий песков, россия
12:22 25.01.2022 (обновлено: 12:29 25.01.2022)
Путин и Макрон проведут телефонный разговор
Президенты России и Франции Путин и Макрон проведут телефонный разговор в течение недели