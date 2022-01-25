https://ria.ru/20220125/razgovor-1769343829.html

Можно ли тайком записывать разговор по телефону

Гражданам рассказали, можно ли тайком записывать разговор по телефону - РИА Новости, 25.01.2022

Можно ли тайком записывать разговор по телефону

рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T04:19

2022-01-25T04:19

2022-01-25T04:19

технологии

елена кудерко

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Прежде всего, важно запомнить, что частным лицам разрешено записывать телефонные переговоры, а вот предупреждать собеседника о том, что ведется запись, необязательно, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Она напомнила, что запись телефонного разговора может происходить автоматически с помощью приложений или на диктофон. Собеседника не обязательно предупреждать о том, что ведется запись, а вот напугать этим можно – если вы на другом конце провода слышите угрозы или попытки мошенничества.Она указала, что аудиозапись относится к биометрическим персональным данным, поэтому на нее распространяются все ограничения на обработку и распространение. Не рекомендуется без особой необходимости публиковать аудиозапись в интернете – за это полагается штраф в 10 тысяч рублей и выше.

https://ria.ru/20220112/zaryadka-1767428654.html

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технологии, елена кудерко