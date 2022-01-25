https://ria.ru/20220125/rakety-1769360270.html
КНДР пустила две ракеты в сторону Японского моря, сообщают СМИ
КНДР пустила две ракеты в сторону Японского моря, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.01.2022
КНДР пустила две ракеты в сторону Японского моря, сообщают СМИ
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи зафиксировал пуск двух снарядов из КНДР в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T08:55
2022-01-25T08:55
2022-01-25T10:30
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
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СЕУЛ, 25 янв — РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи зафиксировал пуск двух снарядов из КНДР в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники в военных кругах.Предположительно, это были крылатые ракеты. Последний раз о похожих действиях Пхеньяна сообщалось в сентябре 2021 года.Как отмечают журналисты, в отличие от пусков баллистических снарядов испытания крылатых ракет не нарушают резолюции Совбеза ООН. Поэтому южнокорейские военные обычно не оповещают о них общественность.КНДР в этом году провела уже четыре испытания вооружений, которые нарушают резолюции. Так, по данным Сеула, 5 и 11 января Северная Корея протестировала гиперзвуковые ракеты.Позже, 14 января, Пхеньян запустил две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, а 17 января — две тактические управляемые того же радиуса действия.
https://ria.ru/20220120/zakharova-1768704974.html
кндр (северная корея)
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японское море
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море
08:55 25.01.2022 (обновлено: 10:30 25.01.2022)
КНДР пустила две ракеты в сторону Японского моря, сообщают СМИ
Рёнхап: КНДР пустила две крылатые ракеты в сторону Японского моря