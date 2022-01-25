Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220125/raketa-1769451272.html
Ракета "Союз-5" запустит спутник "Аист" на орбиту, заявил Рогозин
Ракета "Союз-5" запустит спутник "Аист" на орбиту, заявил Рогозин - РИА Новости, 25.01.2022
Ракета "Союз-5" запустит спутник "Аист" на орбиту, заявил Рогозин
В ходе первого испытательного пуска ракеты "Союз-5" в декабре 2023 года на орбиту будет запущен спутник "Аист", а не макет, сообщил во вторник гендиректор... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:35
2022-01-25T15:35
украина
байконур (город)
москва
дмитрий рогозин
роскосмос
союз
ркк "энергия"
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156244/15/1562441578_0:111:3096:1853_1920x0_80_0_0_8d53c7e4161b7aa4113707e31d647860.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В ходе первого испытательного пуска ракеты "Союз-5" в декабре 2023 года на орбиту будет запущен спутник "Аист", а не макет, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы запустим космический аппарат "Аист". Холостых пусков у нас не будет", - сказал Рогозин на пленарном заседании Королёвских чтений в Москве.Второй пуск, по его словам, также будет с полезной нагрузкой. Ракета будет дополнена разгонным блоком "Фрегат".Разработка эскизного проекта ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2017 году и завершилась в конце 2021-го. В июле 2018 года "Роскосмос" заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты) на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5".На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй, вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита", – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". При этом изначально сообщалось, что на первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс"."Союз-5" будут запускать с переделанной стартовой площадке на Байконуре, которая ранее использовалась для советских, а впоследствии украинских ракет "Зенит".
https://ria.ru/20220125/angara-1769448485.html
https://ria.ru/20220122/viza-1769033246.html
украина
байконур (город)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156244/15/1562441578_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_20817bb682697abdc3f8ff11e61499ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, байконур (город), москва, дмитрий рогозин, роскосмос, союз, ркк "энергия", космос - риа наука, ркц "прогресс", рд-171мв
15:35 25.01.2022
 
Ракета "Союз-5" запустит спутник "Аист" на орбиту, заявил Рогозин

Рогозин заявил, что ракета "Союз-5" запустит спутник "Аист" на орбиту при первом запуске

© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В ходе первого испытательного пуска ракеты "Союз-5" в декабре 2023 года на орбиту будет запущен спутник "Аист", а не макет, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы запустим космический аппарат "Аист". Холостых пусков у нас не будет", - сказал Рогозин на пленарном заседании Королёвских чтений в Москве.
Пуск ракеты-носителя Ангара
15:25Наука
"Роскосмос" работает над версией "Ангары" с возвращаемыми блоками
Второй пуск, по его словам, также будет с полезной нагрузкой. Ракета будет дополнена разгонным блоком "Фрегат".
Разработка эскизного проекта ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2017 году и завершилась в конце 2021-го. В июле 2018 года "Роскосмос" заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты) на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5".
На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй, вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита", – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".
В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". При этом изначально сообщалось, что на первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
"Союз-5" будут запускать с переделанной стартовой площадке на Байконуре, которая ранее использовалась для советских, а впоследствии украинских ракет "Зенит".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 10:28
Рогозин запросит позицию НАСА по ситуации с отказом в визе космонавту Чубу
 
НаукаУкраинаБайконур (город)МоскваДмитрий РогозинРоскосмосСоюзРКК "Энергия"Космос - РИА НаукаРКЦ "Прогресс"РД-171МВ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
Лента новостейМолния
"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие