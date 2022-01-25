https://ria.ru/20220125/raketa-1769451272.html

Ракета "Союз-5" запустит спутник "Аист" на орбиту, заявил Рогозин

Ракета "Союз-5" запустит спутник "Аист" на орбиту, заявил Рогозин - РИА Новости, 25.01.2022

Ракета "Союз-5" запустит спутник "Аист" на орбиту, заявил Рогозин

В ходе первого испытательного пуска ракеты "Союз-5" в декабре 2023 года на орбиту будет запущен спутник "Аист", а не макет, сообщил во вторник гендиректор... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:35

2022-01-25T15:35

2022-01-25T15:35

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байконур (город)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В ходе первого испытательного пуска ракеты "Союз-5" в декабре 2023 года на орбиту будет запущен спутник "Аист", а не макет, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы запустим космический аппарат "Аист". Холостых пусков у нас не будет", - сказал Рогозин на пленарном заседании Королёвских чтений в Москве.Второй пуск, по его словам, также будет с полезной нагрузкой. Ракета будет дополнена разгонным блоком "Фрегат".Разработка эскизного проекта ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2017 году и завершилась в конце 2021-го. В июле 2018 года "Роскосмос" заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты) на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5".На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй, вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита", – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". При этом изначально сообщалось, что на первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс"."Союз-5" будут запускать с переделанной стартовой площадке на Байконуре, которая ранее использовалась для советских, а впоследствии украинских ракет "Зенит".

https://ria.ru/20220125/angara-1769448485.html

https://ria.ru/20220122/viza-1769033246.html

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байконур (город)

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украина, байконур (город), москва, дмитрий рогозин, роскосмос, союз, ркк "энергия", космос - риа наука, ркц "прогресс", рд-171мв