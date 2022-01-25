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Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине - РИА Новости, 25.01.2022
Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
Президент США Джо Байден Байден не исключил введения санкций лично против президента России Путина в случае "вторжения" России на Украину, об этом он заявил РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T22:24
2022-01-25T22:24
2022-01-25T22:24
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден Байден не исключил введения санкций лично против президента России Путина в случае "вторжения" России на Украину, об этом он заявил журналистам во вторник.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают."Да", - сказал Байден, отвечая на вопрос о том, видит ли он возможным введение санкций лично против президента России Владимира Путина в случае вторжения российских сил на Украину.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220125/voyska-1769513305.html
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в мире, киев, сша, владимир путин, джо байден, нато, ситуация в днр и лнр, россия
Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
Президент США Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине