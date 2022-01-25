https://ria.ru/20220125/putin-1769516886.html

Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Путиным

Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Путиным - РИА Новости, 25.01.2022

Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону в пятницу. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T21:08

2022-01-25T21:08

2022-01-25T21:08

в мире

германия

франция

владимир путин

эммануэль макрон

олаф шольц

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ПАРИЖ, 25 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону в пятницу."В пятницу утром с президентом Путиным... состоится телефонный разговор", - сказал Макрон в ходе брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем.Президент Франции заявил, что в ходе разговора с Путиным намерен обсудить ряд вопросов и получить разъяснение по проблемам, которые вызывают озабоченность.

https://ria.ru/20220125/donbass-1769413432.html

германия

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в мире, германия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц