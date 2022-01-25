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Запад не услышал предупреждений Путина: какими будут последствия?
TNI: Путин предупреждал о кризисе отношений с НАТО еще в 2007 году - РИА Новости, 25.01.2022
Запад не услышал предупреждений Путина: какими будут последствия?
Владимир Путин предупреждал о том, что России нужны гарантии безопасности от США и стран НАТО, еще во время речи на Мюнхенской конференции в 2007 году. Однако... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:23
2022-01-25T19:24
сша
москва
владимир путин
нато
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Путин предупреждал о том, что России нужны гарантии безопасности от США и стран НАТО, еще во время речи на Мюнхенской конференции в 2007 году. Однако это послание не было понято, в итоге кризис отношений между Москвой и Западом снова переживает эскалацию, пишет The National Interest."Выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года должно было развеять все сомнения о том, считает ли Россия политику НАТО в целом и неумолимый марш альянса на восток в частности провокационными и угрожающими. Путин предупреждал своих западных коллег изменить курс", — заявил автор материала Тед Карпентер.Он отметил, что чиновники США и НАТО "в своей обычной рассеянной манере" назвали тон речи российского лидера "воинственным" и не способствующим сердечным отношениям между Востоком и Западом. Однако сами государства — члены НАТО совершили достаточно, чтобы накалить обстановку."Шокирующе самонадеянное вмешательство во внутренние политические дела Украины в 2013-2014 годах с целью помочь демонстрантам свергнуть избранного пророссийского президента Украины стало самой наглой провокацией и вызвало всплеск напряженности. С тех пор ситуация неуклонно ухудшалась, поскольку Вашингтон вливал оружие в Украину и относился к этой стране как к военному клиенту", — утверждает Карпентер.Автор высказался о серьезных последствиях недальновидности западных политиков в случае, если российские требования о гарантиях безопасности вновь проигнорируют. "Последние требования Кремля о гарантиях безопасности и отводе войск НАТО от границ России могут стать последним предупреждением. Соединенные Штаты и их союзники загоняют Россию в угол, и это крайне неразумно, если цель состоит в том, чтобы избежать войны с хорошо вооруженной великой державой", — резюмировал он.В декабре российский МИД представил проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Ответа пока не последовало.
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сша, москва, владимир путин, нато, россия
16:23 25.01.2022 (обновлено: 19:24 25.01.2022)
 
TNI: Путин предупреждал о кризисе отношений с НАТО еще в 2007 году

National Interest: Путин предвидел кризис отношений с НАТО в 2007 году, но его не услышали

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк43-я Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности
43-я Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Путин предупреждал о том, что России нужны гарантии безопасности от США и стран НАТО, еще во время речи на Мюнхенской конференции в 2007 году. Однако это послание не было понято, в итоге кризис отношений между Москвой и Западом снова переживает эскалацию, пишет The National Interest.
"Выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года должно было развеять все сомнения о том, считает ли Россия политику НАТО в целом и неумолимый марш альянса на восток в частности провокационными и угрожающими. Путин предупреждал своих западных коллег изменить курс", — заявил автор материала Тед Карпентер.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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Он отметил, что чиновники США и НАТО "в своей обычной рассеянной манере" назвали тон речи российского лидера "воинственным" и не способствующим сердечным отношениям между Востоком и Западом. Однако сами государства — члены НАТО совершили достаточно, чтобы накалить обстановку.
"Шокирующе самонадеянное вмешательство во внутренние политические дела Украины в 2013-2014 годах с целью помочь демонстрантам свергнуть избранного пророссийского президента Украины стало самой наглой провокацией и вызвало всплеск напряженности. С тех пор ситуация неуклонно ухудшалась, поскольку Вашингтон вливал оружие в Украину и относился к этой стране как к военному клиенту", — утверждает Карпентер.
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Автор высказался о серьезных последствиях недальновидности западных политиков в случае, если российские требования о гарантиях безопасности вновь проигнорируют. "Последние требования Кремля о гарантиях безопасности и отводе войск НАТО от границ России могут стать последним предупреждением. Соединенные Штаты и их союзники загоняют Россию в угол, и это крайне неразумно, если цель состоит в том, чтобы избежать войны с хорошо вооруженной великой державой", — резюмировал он.
В декабре российский МИД представил проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Ответа пока не последовало.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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