https://ria.ru/20220125/putin-1769442644.html

Путин проведет совещание с правительством

Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 25.01.2022

Путин проведет совещание с правительством

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, где обсудит создание научных лабораторий под руководством молодых исследователей,... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:05

2022-01-25T15:05

2022-01-25T15:07

политика

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, где обсудит создание научных лабораторий под руководством молодых исследователей, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать шестого января Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет обсуждение создания научных лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей. С докладом выступит министр науки и высшего образования РФ Фальков", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20220125/forum-1769402535.html

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политика, владимир путин, правительство рф