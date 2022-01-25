https://ria.ru/20220125/putin-1769442644.html
Путин проведет совещание с правительством
Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 25.01.2022
Путин проведет совещание с правительством
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, где обсудит создание научных лабораторий под руководством молодых исследователей,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:05
2022-01-25T15:05
2022-01-25T15:07
политика
владимир путин
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765160946_0:82:2627:1560_1920x0_80_0_0_1ce0e7c9c357103535b8a0f3ebacf00f.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, где обсудит создание научных лабораторий под руководством молодых исследователей, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать шестого января Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет обсуждение создания научных лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей. С докладом выступит министр науки и высшего образования РФ Фальков", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20220125/forum-1769402535.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765160946_189:0:2333:1608_1920x0_80_0_0_37403f3d01835e4a67f80032cb113201.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, правительство рф
15:05 25.01.2022 (обновлено: 15:07 25.01.2022)
Путин проведет совещание с правительством
Президент Путин проведет совещание с правительством 26 января