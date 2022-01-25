https://ria.ru/20220125/putin-1769402549.html

Песков ответил на вопрос о переговорах Путина с лидером Кубы

Песков ответил на вопрос о переговорах Путина с лидером Кубы - РИА Новости, 25.01.2022

Песков ответил на вопрос о переговорах Путина с лидером Кубы

Лидеры России и Кубы во время разговора в понедельник синхронизировали позиции по международным делам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:25

2022-01-25T12:25

2022-01-25T13:02

в мире

куба

россия

владимир путин

дмитрий песков

мигель диас-канель

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидеры России и Кубы во время разговора в понедельник синхронизировали позиции по международным делам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В понедельник пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, в ходе которого были обсуждены вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнерства.По информации кубинского МИД, Диас-Канель в ходе переговоров поблагодарил президента России за гуманитарную помощь, предоставленную Кубе в последние месяцы, включая продукты питания, лекарства и кислородные установки, которые сыграли решающую роль в противостоянии COVID-19 на пике пандемии.

https://ria.ru/20220124/kuba-1769301074.html

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в мире, куба, россия, владимир путин, дмитрий песков, мигель диас-канель