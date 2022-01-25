12:25 25.01.2022 (обновлено: 13:02 25.01.2022)
Песков ответил на вопрос о переговорах Путина с лидером Кубы
Пресс-секретарь президента Песков: Путин и глава Кубы обсудили международную повестку
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидеры России и Кубы во время разговора в понедельник синхронизировали позиции по международным делам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В понедельник пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, в ходе которого были обсуждены вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнерства.
"Нет, вы знаете, что отношения между РФ и Кубой имеют глубокие традиции, они наполнены конкретным содержанием, и, действительно, синхронизация позиций по международным и региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес, чрезвычайно важна. Именно об этом вчера говорили руководители двух стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос, шла ли во время разговора речь о размещении военных баз на Кубе или об усилении военно-технического сотрудничества между странами.
По информации кубинского МИД, Диас-Канель в ходе переговоров поблагодарил президента России за гуманитарную помощь, предоставленную Кубе в последние месяцы, включая продукты питания, лекарства и кислородные установки, которые сыграли решающую роль в противостоянии COVID-19 на пике пандемии.