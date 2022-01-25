https://ria.ru/20220125/pushkov-1769344243.html

Раздвоение власти в Киеве

Пушков указал на важную деталь в действиях Киева - РИА Новости, 25.01.2022

Раздвоение власти в Киеве

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале призыв секретаря СНБО Украины Алексея Данилова к СМИ снизить накал вокруг ситуации с... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T01:02

2022-01-25T01:02

2022-01-25T01:02

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алексей пушков

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале призыв секретаря СНБО Украины Алексея Данилова к СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью.В ходе прошедшего накануне брифинга Данилов пожаловался на большое количество "парамилитарной беллетристики в СМИ" и попросил журналистов не сеять панику в стране."Обращает на себя внимание, как американские, а вслед за ними и украинские СМИ нагнетают панику, несомненно, при поддержке сверху, а с другого "верха" - из СНБО - ее пытается гасить. В Киеве внутри власти явно действуют разные "партии", борющиеся за влияние и решающую роль в определении хода событий", - отметил Пушков.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.Альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Кроме того, накануне НАТО выступила с официальным заявлением, в котором подтвердил усиление присутствия в Восточной Европе — вопреки требованиям Москвы и диалогу по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220124/kiev-1769327841.html

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769338855.html

украина

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россия

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в мире, украина, алексей пушков, нато, восточная европа, россия