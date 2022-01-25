https://ria.ru/20220125/ptsr-test-1769432674.html

Более 14,5 млн ПЦР-тестов провели в Подмосковье

Более 14,5 млн ПЦР-тестов провели в Подмосковье - РИА Новости, 25.01.2022

Более 14,5 млн ПЦР-тестов провели в Подмосковье

В Московской области провели более 14,5 миллионов ПЦР-исследований на наличие коронавируса, сообщили а региональном минздраве. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:29

2022-01-25T14:29

2022-01-25T14:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

пцр-тест

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Московской области провели более 14,5 миллионов ПЦР-исследований на наличие коронавируса, сообщили а региональном минздраве."В Московской области количество проведенных ПЦР-исследований на наличие новой коронавирусной инфекции превысило 14,5 миллионов", - говорится в пресс-релизе ведомства.ПЦР-тестирования в Подмосковье проводятся бесплатно по назначению врача при наличии симптомов, отметили в пресс-службе."Наши лаборатории перешли на усиленный режим работы в связи с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - приводят слова регионального министра здравоохранения Светланы Стригунковой в сообщении.В Московской области работают 14 гослабораторий и проводится более 38,5 тысяч исследований в сутки, добавили в пресс-релизе. При необходимости чисто тестирований может быть увеличено до 70 тысяч.

https://ria.ru/20220124/pomosch-1769297831.html

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московская область (подмосковье), коронавирус в россии, пцр-тест