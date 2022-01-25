Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/proverka-1769438720.html
В ЮВО раскрыли подробности проверки боевой готовности
В ЮВО раскрыли подробности проверки боевой готовности - РИА Новости, 25.01.2022
В ЮВО раскрыли подробности проверки боевой готовности
Авиация Южного военного округа и Черноморского флота отработает нанесение ракетных ударов на максимальном удалении целей на территории четырех субъектов Юга... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:52
2022-01-25T14:53
безопасность
краснодарский край
волгоградская область
су-34
су-30
су-27
южный военный округ
вадим астафьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349118_0:13:1964:1118_1920x0_80_0_0_1e820f447cfb0b0967251bf27c943d06.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Авиация Южного военного округа и Черноморского флота отработает нанесение ракетных ударов на максимальном удалении целей на территории четырех субъектов Юга России, в учениях будут задействованы более 60 самолетов, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев."Авиационные соединения и воинские части армии ВВС и ПВО Южного военного округа, а также морской авиации Черноморского флота в рамках проверки боевой готовности отработают взаимодействие при выполнении ракетных ударов на максимальном удалении целей в составе эскадрилий истребителей Су-27СМ, Су-30СМ2, а также многофункциональных бомбардировщиков-истребителей Су-34", - сказал он.Астафьев уточнил, что тренировки пройдут на территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и Крыма.Также авиационные соединения и воинские части выполнят переброску на оперативные аэродромы и вывод аэродромов из-под удара "противника".Ранее командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников начал проверку боевой готовности подчиненных соединений и воинских частей. В ней задействовано более 6 тысяч военнослужащих. Целью проверки является оценка способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие, а также управление приданными подразделениями различных родов войск.
https://ria.ru/20220125/ucheniya-1769362349.html
https://ria.ru/20220125/ucheniya-1769358730.html
краснодарский край
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349118_208:0:1964:1317_1920x0_80_0_0_c31731a967db657bd5e3e60d737ff3b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, краснодарский край, волгоградская область, су-34, су-30, су-27, южный военный округ, вадим астафьев, александр дворников, россия
14:52 25.01.2022 (обновлено: 14:53 25.01.2022)
 
В ЮВО раскрыли подробности проверки боевой готовности

Авиация ЮВО и Черноморского флота отработает нанесение ракетных ударов на юге России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Истребитель Су-30СМ
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Авиация Южного военного округа и Черноморского флота отработает нанесение ракетных ударов на максимальном удалении целей на территории четырех субъектов Юга России, в учениях будут задействованы более 60 самолетов, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Авиационные соединения и воинские части армии ВВС и ПВО Южного военного округа, а также морской авиации Черноморского флота в рамках проверки боевой готовности отработают взаимодействие при выполнении ракетных ударов на максимальном удалении целей в составе эскадрилий истребителей Су-27СМ, Су-30СМ2, а также многофункциональных бомбардировщиков-истребителей Су-34", - сказал он.
Российско-китайские военные учения в Аравийском море. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 09:15
В Аравийском море прошло российско-китайское военное учение
Астафьев уточнил, что тренировки пройдут на территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и Крыма.
Также авиационные соединения и воинские части выполнят переброску на оперативные аэродромы и вывод аэродромов из-под удара "противника".
Ранее командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников начал проверку боевой готовности подчиненных соединений и воинских частей. В ней задействовано более 6 тысяч военнослужащих. Целью проверки является оценка способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие, а также управление приданными подразделениями различных родов войск.
Военнослужащий 606-го краснознаменного гвардейского зенитного полка у пусковой установки зенитной ракетной систем С-400 Триумф, поступившей на вооружение объединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил в Московской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 08:30
В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны
 
БезопасностьКраснодарский крайВолгоградская областьСу-34Су-30Су-27Южный военный округВадим АстафьевАлександр ДворниковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
Лента новостейМолния
"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие