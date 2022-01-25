https://ria.ru/20220125/proverka-1769438720.html

В ЮВО раскрыли подробности проверки боевой готовности

В ЮВО раскрыли подробности проверки боевой готовности - РИА Новости, 25.01.2022

В ЮВО раскрыли подробности проверки боевой готовности

Авиация Южного военного округа и Черноморского флота отработает нанесение ракетных ударов на максимальном удалении целей на территории четырех субъектов Юга... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:52

2022-01-25T14:52

2022-01-25T14:53

безопасность

краснодарский край

волгоградская область

су-34

су-30

су-27

южный военный округ

вадим астафьев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Авиация Южного военного округа и Черноморского флота отработает нанесение ракетных ударов на максимальном удалении целей на территории четырех субъектов Юга России, в учениях будут задействованы более 60 самолетов, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев."Авиационные соединения и воинские части армии ВВС и ПВО Южного военного округа, а также морской авиации Черноморского флота в рамках проверки боевой готовности отработают взаимодействие при выполнении ракетных ударов на максимальном удалении целей в составе эскадрилий истребителей Су-27СМ, Су-30СМ2, а также многофункциональных бомбардировщиков-истребителей Су-34", - сказал он.Астафьев уточнил, что тренировки пройдут на территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и Крыма.Также авиационные соединения и воинские части выполнят переброску на оперативные аэродромы и вывод аэродромов из-под удара "противника".Ранее командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников начал проверку боевой готовности подчиненных соединений и воинских частей. В ней задействовано более 6 тысяч военнослужащих. Целью проверки является оценка способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие, а также управление приданными подразделениями различных родов войск.

https://ria.ru/20220125/ucheniya-1769362349.html

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краснодарский край

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безопасность, краснодарский край, волгоградская область, су-34, су-30, су-27, южный военный округ, вадим астафьев, александр дворников, россия