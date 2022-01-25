https://ria.ru/20220125/proverka-1769438720.html
В ЮВО раскрыли подробности проверки боевой готовности
В ЮВО раскрыли подробности проверки боевой готовности - РИА Новости, 25.01.2022
В ЮВО раскрыли подробности проверки боевой готовности
Авиация Южного военного округа и Черноморского флота отработает нанесение ракетных ударов на максимальном удалении целей на территории четырех субъектов Юга... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:52
2022-01-25T14:52
2022-01-25T14:53
безопасность
краснодарский край
волгоградская область
су-34
су-30
су-27
южный военный округ
вадим астафьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349118_0:13:1964:1118_1920x0_80_0_0_1e820f447cfb0b0967251bf27c943d06.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Авиация Южного военного округа и Черноморского флота отработает нанесение ракетных ударов на максимальном удалении целей на территории четырех субъектов Юга России, в учениях будут задействованы более 60 самолетов, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев."Авиационные соединения и воинские части армии ВВС и ПВО Южного военного округа, а также морской авиации Черноморского флота в рамках проверки боевой готовности отработают взаимодействие при выполнении ракетных ударов на максимальном удалении целей в составе эскадрилий истребителей Су-27СМ, Су-30СМ2, а также многофункциональных бомбардировщиков-истребителей Су-34", - сказал он.Астафьев уточнил, что тренировки пройдут на территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и Крыма.Также авиационные соединения и воинские части выполнят переброску на оперативные аэродромы и вывод аэродромов из-под удара "противника".Ранее командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников начал проверку боевой готовности подчиненных соединений и воинских частей. В ней задействовано более 6 тысяч военнослужащих. Целью проверки является оценка способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие, а также управление приданными подразделениями различных родов войск.
https://ria.ru/20220125/ucheniya-1769362349.html
https://ria.ru/20220125/ucheniya-1769358730.html
краснодарский край
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755349118_208:0:1964:1317_1920x0_80_0_0_c31731a967db657bd5e3e60d737ff3b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, краснодарский край, волгоградская область, су-34, су-30, су-27, южный военный округ, вадим астафьев, александр дворников, россия
14:52 25.01.2022 (обновлено: 14:53 25.01.2022)
В ЮВО раскрыли подробности проверки боевой готовности
Авиация ЮВО и Черноморского флота отработает нанесение ракетных ударов на юге России