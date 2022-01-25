https://ria.ru/20220125/programmirovanie-1769504779.html

Чернышенко рассказал о планах обучения школьников языкам программирования

Чернышенко рассказал о планах обучения школьников языкам программирования - РИА Новости, 25.01.2022

Чернышенко рассказал о планах обучения школьников языкам программирования

Более 1,2 миллиона российских школьников к 2030 году обучатся современным языкам программирования, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:28

2022-01-25T19:28

2022-01-25T19:28

общество

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Более 1,2 миллиона российских школьников к 2030 году обучатся современным языкам программирования, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.На совещании по вопросам социально-экономического развития РФ Чернышенко, в частности, коснулся федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IT-отрасли". Проект направлен на преодоление разрыва между требованиями работодателей и уровнем кандидатов в области IT.В частности, в 2022 году в 106 вузах на "цифровые кафедры" будут зачислены более 80 тысяч студентов, к 2024 году – более 385 тысяч студентов. В итоге к 2030 году дополнительную квалификацию по IT-профилю получат 1,135 миллиона студентов."Второе большое направление в рамках федпроекта – это "Обучение школьников 8-11 классов современным языкам программирования"… В этом году на обучение будут зачислены не менее 100 тысяч человек, а к 2024 году количество обученных школьников превысит 240 тысяч. А к 2030 году мы должны обучить более 1,2 миллиона школьников... создавать программные продукты", - рассказал Чернышенко.Пилотный проект по этому направлению прошел в 10 субъектах, уточнил вице-премьер. Его первые результаты показали, что с онлайн-курсами особых сложностей нет, поэтому есть возможность рассматривать офлайн-форму обучения.

https://ria.ru/20220125/biometriya-1769500090.html

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общество, дмитрий чернышенко, россия