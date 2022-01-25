Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/programmirovanie-1769504779.html
Чернышенко рассказал о планах обучения школьников языкам программирования
Чернышенко рассказал о планах обучения школьников языкам программирования - РИА Новости, 25.01.2022
Чернышенко рассказал о планах обучения школьников языкам программирования
Более 1,2 миллиона российских школьников к 2030 году обучатся современным языкам программирования, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:28
2022-01-25T19:28
общество
дмитрий чернышенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761244994_0:92:2000:1217_1920x0_80_0_0_2076b375f14e399ab5e79520178f6815.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Более 1,2 миллиона российских школьников к 2030 году обучатся современным языкам программирования, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.На совещании по вопросам социально-экономического развития РФ Чернышенко, в частности, коснулся федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IT-отрасли". Проект направлен на преодоление разрыва между требованиями работодателей и уровнем кандидатов в области IT.В частности, в 2022 году в 106 вузах на "цифровые кафедры" будут зачислены более 80 тысяч студентов, к 2024 году – более 385 тысяч студентов. В итоге к 2030 году дополнительную квалификацию по IT-профилю получат 1,135 миллиона студентов."Второе большое направление в рамках федпроекта – это "Обучение школьников 8-11 классов современным языкам программирования"… В этом году на обучение будут зачислены не менее 100 тысяч человек, а к 2024 году количество обученных школьников превысит 240 тысяч. А к 2030 году мы должны обучить более 1,2 миллиона школьников... создавать программные продукты", - рассказал Чернышенко.Пилотный проект по этому направлению прошел в 10 субъектах, уточнил вице-премьер. Его первые результаты показали, что с онлайн-курсами особых сложностей нет, поэтому есть возможность рассматривать офлайн-форму обучения.
https://ria.ru/20220125/biometriya-1769500090.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761244994_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_1c7fce8ceff2e76d39d5c5b6d80f6dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий чернышенко, россия
19:28 25.01.2022
 
Чернышенко рассказал о планах обучения школьников языкам программирования

Вице-премьер Чернышенко рассказал о планах обучения школьников языкам программирования

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Более 1,2 миллиона российских школьников к 2030 году обучатся современным языкам программирования, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
На совещании по вопросам социально-экономического развития РФ Чернышенко, в частности, коснулся федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IT-отрасли". Проект направлен на преодоление разрыва между требованиями работодателей и уровнем кандидатов в области IT.
В частности, в 2022 году в 106 вузах на "цифровые кафедры" будут зачислены более 80 тысяч студентов, к 2024 году – более 385 тысяч студентов. В итоге к 2030 году дополнительную квалификацию по IT-профилю получат 1,135 миллиона студентов.
"Второе большое направление в рамках федпроекта – это "Обучение школьников 8-11 классов современным языкам программирования"… В этом году на обучение будут зачислены не менее 100 тысяч человек, а к 2024 году количество обученных школьников превысит 240 тысяч. А к 2030 году мы должны обучить более 1,2 миллиона школьников... создавать программные продукты", - рассказал Чернышенко.
Пилотный проект по этому направлению прошел в 10 субъектах, уточнил вице-премьер. Его первые результаты показали, что с онлайн-курсами особых сложностей нет, поэтому есть возможность рассматривать офлайн-форму обучения.
Снятие биометрических данных - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
19:07
Половина россиян к 2030 году смогут получать услуги по биометрии
 
ОбществоДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
Лента новостейМолния
"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие