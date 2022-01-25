https://ria.ru/20220125/prizyv-1769341438.html

США призвали освободить президента Буркина-Фасо

США призвали освободить президента Буркина-Фасо - РИА Новости, 25.01.2022

США призвали освободить президента Буркина-Фасо

США призывают немедленно освободить президента Буркина-Фасо и других задержанных правительственных чиновников, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T00:05

2022-01-25T00:05

2022-01-25T00:08

в мире

сша

уагадугу

буркина-фасо

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. США призывают немедленно освободить президента Буркина-Фасо и других задержанных правительственных чиновников, заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Ранее военные в Буркина-Фасо заявили, что отправили в отставку президента Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции "приостанавливается"."Мы в курсе сообщений, что президент Буркина-Фасо задержан военными страны. Наше посольство в Уагадугу отслеживает ситуацию. Мы призываем к немедленному освобождению президента Каборе и других членов правительства, призываем силы безопасности соблюдать конституцию Буркина-Фасо и уважать гражданское правительство. Призываем все стороны соблюдать спокойствие и стремиться к диалогу для разрешения противоречий", - сказал Прайс.

https://ria.ru/20220124/burkina-faso-1769331171.html

сша

уагадугу

буркина-фасо

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в мире, сша, уагадугу, буркина-фасо, нед прайс