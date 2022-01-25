https://ria.ru/20220125/pridnestrove-1769515473.html

Глава ПМР ответил на слова президента Молдавии о "своих людях" России

Глава ПМР ответил на слова президента Молдавии о "своих людях" России - РИА Новости, 25.01.2022

Глава ПМР ответил на слова президента Молдавии о "своих людях" России

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что ряд молдавских политиков встал в очередь, чтобы обвинить Россию во... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T20:58

2022-01-25T20:58

2022-01-25T20:58

в мире

молдавия

майя санду

вадим красносельский

россия

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ТИРАСПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что ряд молдавских политиков встал в очередь, чтобы обвинить Россию во всех смертных грехах.Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Россия в 1992 году направила "своих людей" в Приднестровье, чтобы помешать Молдавии обрести независимость от СССР."У меня такое впечатление, что сейчас определенная часть политиков выстроилась в очередь, чтобы как-то и в чем-то обвинить Российскую Федерацию – во всех смертных грехах. В эту очередь встали и молдавские политики, которые пытаются войну на Днестре, начало 90-х представить как агрессию Российской Федерации", - заявил Красносельский в эфире телеканала "Первый Приднестровский".По его словам, после окончания второй мировой войны на Нюрнбергском процессе была поставлена точка в таких пагубных явлениях, как "нацизм" и "фашизм". "Но прошло менее 50 лет, и вдруг этот национализм пророс сквозь тело Советского Союза и вылез наружу. Мы все помним прекрасно воззвания, лозунги националистов Молдовы в конце 1980-х годов-начале 1990-х. Русофобские, антисемитские", - отметил приднестровский лидер.Он напомнил, что за применение вооруженных сил против мирного населения в Молдавии в 1992 году никто не ответил, хотя все отлично понимают, кто отдал приказ, кто его согласовал, кто не сопротивлялся данной агрессии."Все ясно и понятно, практически все эти люди живы. Их нужно привлечь к ответственности, осудить их за военные преступления против мирного населения. Но легче же рассказать о российской агрессии, это же так удобно в нынешнее время", - подчеркнул Красносельский."Я считаю, что миротворцы России – это гарант мира и стабильности на этой земле. Мы должны быть благодарны, как должны быть благодарны и жители Молдовы, потому что любой здравый человек понимает, что в мире и есть развитие. Без мира развития не будет, я убежден, что многие граждане Молдовы, те, кто желают мира, благодарны миротворцам Российской Федерации за мир и стабильность на земле и Приднестровья, и Молдовы", - сказал глава ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220122/moldaviya-1769013294.html

https://ria.ru/20211224/sandu-1765429894.html

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в мире, молдавия, майя санду, вадим красносельский, россия