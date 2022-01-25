https://ria.ru/20220125/predlozheniya-1769520629.html
США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки - РИА Новости, 25.01.2022
США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
США не планируют обнародовать ответ на предложения РФ в сфере безопасности, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T22:04
2022-01-25T22:04
2022-01-25T22:04
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США не планируют обнародовать ответ на предложения РФ в сфере безопасности, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Я отмечу, что обычно подобные бумаги не публикуются. Это часть дипломатического процесса", - сказала Псаки на брифинге.Она отметила, что пока не может ответить на вопрос о сроках передачи ответа США, поскольку этим занимается госдеп.
https://ria.ru/20220125/bayden-1769489299.html
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в мире, сша, дженнифер псаки, россия
США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
Представитель Белого дома Псаки: США не планируют обнародовать ответ на предложения России