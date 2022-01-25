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На Алтае рассказали о матери, выгнавшей сына голым на мороз
На Алтае рассказали о матери, выгнавшей сына голым на мороз - РИА Новости, 25.01.2022
На Алтае рассказали о матери, выгнавшей сына голым на мороз
Мать, выставившую пятилетнего сына на мороз без одежды и обуви, пытались лишить родительских прав в Алтайском крае ещё в прошлом году, однако суд процесс... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:11
2022-01-25T16:11
происшествия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости. Мать, выставившую пятилетнего сына на мороз без одежды и обуви, пытались лишить родительских прав в Алтайском крае ещё в прошлом году, однако суд процесс приостановил, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ольга Казанцева."В июне прошлого года местный комитет по образованию выходил в суд с ходатайством о лишении женщины родительских прав, дело было принято к рассмотрению. Однако в августе суд принял решение о приостановлении иска, так как в отношении одного из родителей было начато уголовное преследование", - рассказала Казанцева.Омбудсмен уточнила, что речь - о преступлении против жизни и здоровья несовершеннолетних. После выявления этого факта детей (пятилетнего мальчика и двоих его братьев) передали отцу, который проживал отдельно от матери, не был лишён родительских прав и характеризовался положительно. Долгое время он воспитывал мальчиков. Однако не так давно дети вновь оказались у матери и отчима."Теперь органы опеки обязаны выйти в суд в семидневный срок с ходатайством о лишении женщины родительских прав", - подчеркнула Казанцева.Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором голый ребенок стоит на морозе. Как выяснили следователи СК, на улицу его выгнали мать и отчим, так они наказали ребёнка за плохое поведение. Возбуждено уголовное дело, мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать и отчима задержали.
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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
16:11 25.01.2022
 
На Алтае рассказали о матери, выгнавшей сына голым на мороз

Омбудсмен Казанцева: мать, выгнавшую сына голым в мороз на Алтае, пытались лишить прав

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости. Мать, выставившую пятилетнего сына на мороз без одежды и обуви, пытались лишить родительских прав в Алтайском крае ещё в прошлом году, однако суд процесс приостановил, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ольга Казанцева.
"В июне прошлого года местный комитет по образованию выходил в суд с ходатайством о лишении женщины родительских прав, дело было принято к рассмотрению. Однако в августе суд принял решение о приостановлении иска, так как в отношении одного из родителей было начато уголовное преследование", - рассказала Казанцева.
Омбудсмен уточнила, что речь - о преступлении против жизни и здоровья несовершеннолетних. После выявления этого факта детей (пятилетнего мальчика и двоих его братьев) передали отцу, который проживал отдельно от матери, не был лишён родительских прав и характеризовался положительно. Долгое время он воспитывал мальчиков. Однако не так давно дети вновь оказались у матери и отчима.
"Теперь органы опеки обязаны выйти в суд в семидневный срок с ходатайством о лишении женщины родительских прав", - подчеркнула Казанцева.
Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором голый ребенок стоит на морозе. Как выяснили следователи СК, на улицу его выгнали мать и отчим, так они наказали ребёнка за плохое поведение. Возбуждено уголовное дело, мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать и отчима задержали.
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