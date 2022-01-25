https://ria.ru/20220125/pozhar-1769460393.html

Госдума одобрила проект о наказаниях за лесные пожары с большим ущербом

Госдума одобрила проект о наказаниях за лесные пожары с большим ущербом - РИА Новости, 25.01.2022

Госдума одобрила проект о наказаниях за лесные пожары с большим ущербом

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания по статье Уголовного кодекса РФ в части... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:09

2022-01-25T16:09

2022-01-25T16:11

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания по статье Уголовного кодекса РФ в части уничтожения или повреждения лесов – до 500 тысяч рублей штрафа или лишение свободы до 4 лет.Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить, что уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности будет наступать в случае причинения значительного ущерба, превышающего 10 тысяч рублей."За указанное деяние предусматривается повышение санкции, установив наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок", - следует из документа.Также на пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении сопутствующий законопроект, предусматривающий поправки в КоАП РФ."Законопроект направлен на разграничение составов административных и уголовно наказуемых деяний, повлекших по неосторожности лесные пожары, и предусматривает, что виновное лицо будет привлекаться к административной ответственности по части 4 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека), только если его действия не содержат уголовно наказуемого деяния", - следует из документа.

https://ria.ru/20211207/pozhary-1762498700.html

https://ria.ru/20210929/borba-1752244396.html

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