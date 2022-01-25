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В школе в Дзержинске отстранили от работы повара, накладывавшего еду руками
В школе в Дзержинске отстранили от работы повара, накладывавшего еду руками - РИА Новости, 25.01.2022
В школе в Дзержинске отстранили от работы повара, накладывавшего еду руками
Повара школьной столовой в нижегородском Дзержинске отстранили от работы за то, что она накладывала детям еду руками, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:28
2022-01-25T11:28
образование - общество
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Повара школьной столовой в нижегородском Дзержинске отстранили от работы за то, что она накладывала детям еду руками, сообщили РИА Новости в администрации города.Ранее в группе "Подслушано Дзержинск" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как сотрудница школьной столовой отмеряет порции макарон и кладет их на тарелки рукой в перчатке."По информации "Комбината школьного питания", данный сотрудник работает в столовой с ноября 2021 года, а на раздаче - с января 2022 года. По результатам проверки факт нарушения подтвердился, к повару и заведующей производством применены меры дисциплинарного взыскания - выговор, штраф. Повар снят с работы", - заявили в администрации Дзержинска.В пресс-службе городской администрации подчеркнули, что школьные столовые обеспечены инвентарём и посудой в полном объёме."Учитель и директор школы вовремя заметили происходящее, раздача обедов была приостановлена. Обеды детям были предоставлены из других кастрюль с соблюдением санитарных норм", - отметили в городской администрации.В свою очередь в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщили, что "по факту публикаций видео, на которых сотрудник пищеблока школы города Дзержинска не использует инвентарь для раздачи и порционирования блюд, будут приняты меры административного наказания".
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нижегородская область
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образование - общество, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:28 25.01.2022
 
В школе в Дзержинске отстранили от работы повара, накладывавшего еду руками

В школьной столовой в Дзержинске отстранили от работы повара, накладывавшего еду руками

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольная столовая
Школьная столовая - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Школьная столовая
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Повара школьной столовой в нижегородском Дзержинске отстранили от работы за то, что она накладывала детям еду руками, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее в группе "Подслушано Дзержинск" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как сотрудница школьной столовой отмеряет порции макарон и кладет их на тарелки рукой в перчатке.
"По информации "Комбината школьного питания", данный сотрудник работает в столовой с ноября 2021 года, а на раздаче - с января 2022 года. По результатам проверки факт нарушения подтвердился, к повару и заведующей производством применены меры дисциплинарного взыскания - выговор, штраф. Повар снят с работы", - заявили в администрации Дзержинска.
В пресс-службе городской администрации подчеркнули, что школьные столовые обеспечены инвентарём и посудой в полном объёме.
"Учитель и директор школы вовремя заметили происходящее, раздача обедов была приостановлена. Обеды детям были предоставлены из других кастрюль с соблюдением санитарных норм", - отметили в городской администрации.
В свою очередь в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщили, что "по факту публикаций видео, на которых сотрудник пищеблока школы города Дзержинска не использует инвентарь для раздачи и порционирования блюд, будут приняты меры административного наказания".
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Образование - ОбществоНижегородская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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